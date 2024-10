Mercato, l'offre hallucinante rejetée par Paul Pogba

Juventus vs Bayern Munich

Annoncé en partance de la Juventus, Paul Pogba a rejeté une offre surprenante ces dernières heures.

Les rumeurs de transferts commencent à être de plus en plus persistantes pour Paul Pogba. Envoyé à l'OM ces derniers jours, l'international français est sur les tablettes de plusieurs autres clubs depuis la remise de sa peine. Mais le milieu de terrain de la Juventus est tout sauf désespéré et a même rejeté une offre hallucinante ces dernières heures.

Paul Pogba courtisé sur le marché des transferts

Éloigné des terrains depuis plus d'un an, Paul Pogba peut se targuer d'avoir toujours une belle cote sur le marché des transferts. Il y a une semaine, le champion du monde 2018 voyait sa suspension pour dopage être réduite de 4 ans à 18 mois par le TAS. Ainsi, l'ancien joueur de Manchester United pourra reprendre l'entraînement dès janvier 2025 afin de faire son retour sur le terrain au mois de mars.

Un retour qui ne se fera cependant pas avec la Juventus. La Veille Dame ne compte pas, en effet, sur La Pioche et ne serait pas contre une résiliation de contrat l'hiver prochain. Pour autant, Paul Pogba ne devrait pas rester longtemps sur la touche étant donné qu'il ne manque pas de prétendants.



Paul Pogba a dit non au Broke Boys FC

Après la décision de la Juventus qui ne compte pas sur l'international français, Paul Pogba a été annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Si la rumeur s'est éteinte avec les révélations sur les destinations de la MLS et de la Saudi Pro League, L'Equipe a redonné l'espoir aux supporters phocéens en révélant que La Pioche donnerait la priorité à l'Europe. Et ça ne risque pas d'être en Russie où Paul Pogba a reçu une offre ces derniers jours.

Selon les informations de France Football, le milieu de terrain tricolore aurait été approché par le club russe de Broke Boys FC. Cette écurie de la Media Football League, une compétition non reconnue par la FIFA, et qui comprend des célébrités et des influenceurs a tenté le coup Pogba. Sans surprise, l'offre du club russe a été rejetée par Paul Pogba.