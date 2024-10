Paul Pogba à l’OM, l’énorme révélation

Après la réduction de sa peine par le Tribunal arbitral du sport, Paul Pogba croule sous les offres. L'OM pourrait être sa prochaine chute.

Soulagé par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a drastiquement réduit sa peine de quatre ans à 18 mois, Paul Pogba va rejouer dès mars 2025. Bien qu’il ne fasse plus partie des plans de la Juventus, qui va résilier le contrat du Français, l’ancien de Manchester United est très désiré sur le marché de transferts.

Pogba et la Juve, l’histoire ne devrait pas continuer

Suspendu pour quatre ans après son diagnostic positif au dopage, Paul Labile Pogba a été soulagé par le TS, qui a revu la sanction du milieu de terrain à la baisse. Si le champion du monde 2018 est très heureux de cette nouvelle, cela ne l’est pas du niveau de son club. La Juventus Turin a mal pris cette décision de l’instance arbitrale du cuir rond, puisque la Vieille Dame va commencer à redonner le salaire normal à Pogba, qui avait vu ses émoluments réduits à la baisse.

Getty

En effet, le club turinois envisage de résilier le contrat de Paul Pogba dans un avenir proche. D’ailleurs, le coach de la Vieille Dame a même souligné en conférence de presse que la Juve ne compte plus sur le Français. « Le club évaluera la situation et prendra le cas échéant une décision. En ce qui me concerne, Paul Pogba a été un grand joueur, il n'a pas joué depuis longtemps. Moi, je suis concentré sur notre match de demain (dimanche), tout le reste ne compte pas beaucoup pour moi », déclarait Thiago Motta.

Pogba proche de l’OM

Avec cette décision du TAS, Paul Pogba pourra déjà reprendre l’entraînement en janvier 2025 en attendant son retour sur le terrain en mars de la même année. Mais si la Juventus n’en veut pas, d’autres écuries sont à l’affût pour le natif de Lagny-sur-Marne. Annoncé dans le viseur des clubs de la Major Soccer League (MLS) par la Gazzetta dello Sport ces derniers jours, Paul Pogba devrait finalement faire son retour en France une quinzaine d’années après son départ.

A en croire les informations rapportées par Malick Traoré, ancien journaliste de Canal+ Sport Afrique, l’ancien milieu de terrain des Red Devils et l’Olympique de Marseille seraient en discussions très avancées pour une signature au mois de janvier prochain. Si cela se confirme, ce sera un gros coup réalisé par le club phocéen, qui a fait signer Adrien Rabiot, quelques mois plus tôt. Il y retrouvera non seulement son compatriote, mais aussi Mason Greenwood avec qui il a partagé les vestiaires à Manchester United.