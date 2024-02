OM, la prédiction de Kondogbia pour la suite de la saison

Le milieu de terrain de l’OM, Geoffrey Kondogbia a fait une prédiction étonnante pour la suite de la saison, samedi.

L’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers depuis plusieurs journées. Hormis une victoire 32es de finale de la Coupe de France face à l’US Thionville, le club phocéen n’a plus remporté aucun match en 2024. Malgré cette mauvaise passe du club, Geoffrey Kondogbia lui, reste confiant.

Gattuso revient sur l’état d’esprit des joueurs

L’OM aurait pu connaitre sa première victoire depuis le match contre Thionville début janvier le jeudi dernier. Mais le club s’est fait accrocher en concédant une égalisation dans les derniers instants de la rencontre contre le Shakhtar Donetsk lors des 16es de finale aller de la Ligue Europa. Un scénario qui a provoqué l’ire de Gennaro Gattuso dont une partie des déclarations a été mal interprétée.

« Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça », a lancé l’entraineur de l’OM au terme de la rencontre contre les Ukrainiens.

Geoffrey Kondogbia prédit une belle saison pour l’OM

Avec ses résultats mitigés, Gennaro Gattuso et l’OM affichent des statistiques inquiétantes. Marseille (8e, 30pts) est décroché de la course à l’Europe et risque même d’être définitivement hors-course. Cependant, tout cela n’inquiète pas, outre mesure, Geoffrey Kondogbia qui est très confiant pour la suite de la saison. Selon l’international centrafricain, l’OM peut toujours réaliser une belle saison.

« Je ne suis pas du genre à être inquiet. L’espoir est important, aujourd’hui on a pas mal de choses à jouer. Je suis rempli d’espoir et de confiance. Il y a des choses à améliorer, on est conscient de notre réalité. On est encore dans la course pour toutes les compétitions. L’entraînement a été classique. Il y a un bel état d’esprit. Les coéquipiers sont impliqués. Le plus important est le quotidien. C’est une chose sur quoi il faut s’appuyer », a confié Kondogbia en conférence de presse samedi.