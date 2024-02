OM, la raison surréaliste derrière les propos étonnants de Gattuso

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a tenu des propos forts sur ses joueurs après le nul contre le Shakhtar Donetsk, jeudi.

L’Olympique de Marseille refuse de gagner à nouveau. Après les résultats mitigés sur le plan local, l’OM était de sortie jeudi soir à l’occasion des 16es de finale de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Un match qui s’est soldée par un nul alors que les Phocéens tenaient la victoire dans les derniers instants (2-2). Un résultat qui a provoqué la colère de Gattuso qui a tenu des propos durs envers ses joueurs.

Gattuso fracasse ses joueurs et l’OM

Alors qu’il menait au score grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (64e), l’OM s’est fait rattraper au score très rapidement (68e) avant de reprendre l’avantage dans les dernières minutes grâce à Iliman Ndiaye (90e). Mais les Phocéens ne remporteront pas cette première manche puisqu’ils se font rejoindre dans le temps additionnel (90+3). Un résultat frustrant pour Gennaro Gattuso qui a encore fustigé l’état d’esprit de ses joueurs.

« Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe », a déclaré le technicien italien au micro de Canal+.

Gattuso mal compris

Cependant, la dernière phrase de la déclaration de Gattuso a heurté les supporters qui ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est visiblement pas la faute à Gattuso. En effet, d’après Eurosport, cette phrase a été mal traduite puisque l’Italien faisait référence aux équipes en difficulté sur le plan mental de manière plus générale et non à l’OM de façon spécifique. Par contre, cela ne change pas le fait que Gattuso ne trouve plus la formule idéale pour gagner à nouveau.

« Je ne sais pas. En 30 années d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On peut parler de 3-5-2, de 6, de 7, mais ce n'est pas la question. C'est la photographie de notre saison. Quand tu prends ce genre de KO, c'est dur mentalement. Cela m'est arrivé dans ma carrière en tant que joueur mais jamais en tant qu'entraîneur. Je ne comprends pas. On travaille, on regarde la vidéo, on essaie de s'améliorer… On est passé à 5 derrière quand on a pris l'avantage, mais on défend à 2 contre 1 et on prend ce but », a ajouté Gattuso.