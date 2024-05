OM, la nouvelle sortie surprenante de Franck Haise sur son avenir

S’il disait avoir peu de chance de diriger l’OM, Franck Haise fait une nouvelle sortie surprenante sur son avenir, ce vendredi.

En quête d’un coach pour la succession de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille a inscrit le nom de Franck Haise sur la liste des entraîneurs ciblés. Mais l’entraîneur de Racing Club de Lens avait fait savoir qu’il avait moins de chance pour diriger les phocéens contrairement à Paulo Fonseca. Ce vendredi, l’entraîneur des Artésiens fait une nouvelles sorties inattendues.

Haise pessimiste pour l’OM

Alors que Jean-Louis Gasset a signé un contrat courte durée en tant qu’entraîneur de l’OM, le technicien français ne restera pas le coach du club phocéen la saison prochaine. Pour ce faire, l’Olympique de Marseille a fait de Paulo Fonseca (Lille) sa priorité pour cet été. Aussi, Franck Haise (Lens) est dans le viseur de l’OM. Mais ce dernier, avant le déplacement à Marseille (défaite 2-1 contre l’OM) récemment, avait montré son pessimisme d’être coach des Phocéens.

Getty

« Vous avez bien vu que j’étais tout au fond en petit [sur la une de L’Équipe] ! Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo [Fonseca], qui est plus grand sur la photo et qui est un peu plus au nord », avait-il laissé entendre.

Franck Haise ne va pas quitter Lens

Après cette sortie du 28 avril au cours de laquelle Franck Haise était pessimiste sur ses chances de diriger l'OM, l’entraîneur des Sang et Or vient donner des précisions sur son avenir. Après la victoire, ce vendredi, contre Lorient (2-0), le technicien français qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec Lens, a confirmé en conférence de presse qu’il sera encore sur le banc lensois la saison prochaine.

« Je suis bien là. Je prépare depuis des semaines, des mois, le futur, l'avenir. J’ai des réunions chaque semaine. Avec mon responsable de la performance, ma cellule recrutement, avec mon directeur général. Si certains écrivent que je suis déjà parti, ils peuvent continuer à l’écrire, mais en tout cas moi je travaille comme si j’étais là le 26 juin, parce que c’est comme ça que je me projette. Je vous donne la date de reprise, j’ai les matches amicaux si vous voulez, les stages de préparation, les stages de cohésion, si vous voulez je vous donne tout, il y a tout », a-t-il confirmé sur Prime Video.