OM, la grosse sortie de Daniel Riolo sur Mason Greenwood

Nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood emballe à travers ses qualités.

Rejeté par Manchester United qui ne voulait plus de lui en raison de son antécédent avec la justice, Mason Greenwood a débarqué à Marseille cet été contre une fortune. Le club marseillais aurait déboursé un montant avoisinant les 30 millions d’euros pour s’approprier le joueur de 22 ans.

Greenwood ferme des bouches à Marseille

Après avoir bouclé les recrutements d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier cet été, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur le jeune ailier droit anglais, Mason Greenwood. Une fois l’écho a fuité, des supporters marseillais sont allés contre cette idée des dirigeants de l’OM de recruter un joueur, qui a été accusé d’agression sexuel sur sa compagne.

Bien que l’international anglais ait été blanchi dans cette affaire, sa tête n’a pas plu à de nombreux supporters phocéens. Le maire de la ville de Marseille avait même protesté contre la venue de l’ancien de Getafe dans le Sud de la France tout comme plusieurs associations féministes, qui s’étaient indignées par la signature de l'Anglais. Mais le 18 juillet, l’OM a officialisé la signature du natif de Bradford. En Ligue 1, le joueur n’a pas tardé à convaincre.

Riolo voit Greenwood comme le meilleur joueur de la L1

Déjà buteur lors de la présaison olympienne, Mason Greenwood a également confirmé en championnat de France. En seulement trois matchs de Ligue 1, l’Anglais a déjà inscrit cinq buts, dont deux doublés. Dans l'After Foot sur RMC lundi soir, Daniel Riolo voit Mason Greenwood comme le possible meilleur joueur de Ligue 1 « en termes de qualités pures ».

« Greenwood, en termes de qualités pures, sur les trois premiers matchs, est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1. On ne va pas parler du passé et du fait qu'il soit banni d'Angleterre, on connaît tous son histoire. On va parler du terrain, c'est extraordinaire », a lancé l’éditorialiste RMC.

« C'est peut-être deux ou trois éclairs par match mais c'est tranchant, fou. Sa précision, sa vitesse d'exécution, on est face à un mec qui a des qualités largement supérieures à la moyenne. Il est au-dessus de la Ligue 1, c'est un très grand joueur », a ajouté Riolo.