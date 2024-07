Le maire de Marseille dit NON à Greenwood !

Le maire de Marseille a remis en question le transfert de Mason Greenwood, estimant qu'il s'agirait d'une "honte".

Marseille est en pole position pour recruter Greenwood et est en pourparlers avec Manchester United pour une transaction potentielle de 27 millions de livres sterling (30 millions de dollars). L'attaquant anglais a vu les accusations de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant abandonnées en février 2023, mais les Red Devils ont décidé de ne pas le réintégrer dans leur équipe première après leur propre enquête de six mois sur sa conduite en dehors du terrain. Greenwood a été autorisé à poursuivre sa carrière en prêt à Getafe la saison dernière, mais l'association est restée, les supporters marseillais protestant déjà contre la signature potentielle.

Le transfert de Greenwood se heurte à une nouvelle pierre d'achoppement après que le maire de Marseille a révélé ses sentiments sur l'affaire, insistant sur le fait qu'il ne peut tout simplement pas permettre à l'ancien international anglais de rejoindre le club de Ligue 1. En conséquence, il étudie les moyens de bloquer le transfert.

L'article continue ci-dessous

Le maire Benoit Payan a déclaré, selon The Telegraph : "J'ai vu des images qui m'ont profondément choqué. Je pense qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe.

"Les valeurs de Marseille et les valeurs de l'Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf le racisme, l'antisémitisme. C'est tout sauf... vous imaginez, les violences faites aux femmes ? Vous vous rendez compte ? Et il prétend jouer pour l'Olympique de Marseille, Greenwood ? C'est une honte.

"Je vais demander au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert de honte. Ce n'est pas acceptable".

Payan s'est engagé à parler avec le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, ajoutant : "Il sait, en tout cas, qu'il n'y a pas de problème : "Il sait, en tout cas, quelles sont mes convictions et mes opinions. Et je lui ai déjà dit que notre histoire et notre club sont faits de gens qui viennent d'horizons différents.

"C'est insupportable. Je ne peux pas imaginer une seconde que Pablo Longoria puisse commettre cette grave erreur.

Marseille a clairement une décision à prendre. S'ils choisissent de ne pas conclure un accord pour Greenwood, l'avenir du joueur de United devra être réévalué. Le joueur de 22 ans est encore sous contrat à Old Trafford jusqu'en 2025, mais il a également été fortement lié au club italien de la Lazio.