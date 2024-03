OM, l’annonce énigmatique de Gasset sur son avenir

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a tenu samedi, des propos mystérieux sur son avenir dans la cité phocéenne.

Jean-Louis Gasset était en conférence de presse samedi en marge du match de l’OM contre Nantes comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre aux Marseillais d’enchaîner une cinquième victoire consécutive dont trois en championnat. Interrogé sur son avenir à l’Olympique de Marseille, le technicien français a lâché une réponse pour le moins énigmatique face aux médias.

Jean-Louis Gasset botte en touche pour son avenir à l’OM

Arrivée dans la cité phocéenne le 20 février dernier en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a changé le visage de l’OM. Sous sa houlette, le club provençal s’est remis la tête à l’endroit en enchainant notamment quatre victoires consécutives (2 en Ligue 1, 2 en Ligue Europa, ndlr). Un bilan qui pousse déjà certains observateurs à vouloir que Gasset continue sur le banc de l’OM après la fin de son intérim.

Getty

Interrogé sur cette possibilité, Jean-Louis Gasset préfère se concentrer sur « l’instant présent ». « Il y a une phrase qui me plaît : profiter de l’instant présent. J’ai signé 100 jours, on m’a demandé si j’étais capable. J’ai dit, ok je viens. On fait la mission », a lâché l’ancien entraineur des Girondins de Bordeaux.

Gasset révèle le rôle de Benatia dans sa venue à l’OM

S’il fait actuellement le bonheur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset aurait pu ne pas rejoindre la Canebière. L’ancien coach de l’AS Saint-Etienne restait sur une expérience manquée à la CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire qui aurait pu entacher sa notoriété. Malgré cela, la direction phocéenne lui a donné sa chance et ça, il le doit à Mehdi Benatia.

« Je pense que c’est Mehdi qui a pensé à moi. On a beaucoup d’amis communs. Quand avec le président, ils ont dû définir le profil de l’homme idéal, l’expérience, la compétence sans être prétentieux, je pense que c’est Mehdi Benatia qui a dit mon nom », a reconnu Jean-Louis Gasset qui peut s’appuyer sur le soutien de son éternel adjoint, Ghislain Printant. « On se connaît depuis l’âge de 20 ans. J’ai besoin de quelqu’un qui voit le football comme moi, qui parle le même langage que moi », a-t-il confié.