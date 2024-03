OM, Pau Lopez ébahi par les débuts de Gasset

Pau Lopez est complètement étonné par les débuts réussis de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Il y avait trop de scepticisme autour de son arrivée à l’OM. Mais Jean-Louis Gasset prouve depuis ses débuts à Marseille que le club phocéen a eu raison de lui faire confiance. Sous la houlette de l’entraineur français, l’Olympique de Marseille a remporté ses quatre derniers matchs, marquant notamment 16 buts contre seulement 3 encaissés. Des débuts réussis qui impressionnent même les joueurs dont Pau Lopez.

Pau Lopez n’en revient pas du changement de l’OM sous Gasset

Quelques heures après le départ de Gennaro Gattuso, l’OM a fait appel à Jean-Louis Gasset pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison. Un choix surprenant puisque le technicien venait tout juste d’être débarqué par la Fédération Ivoirienne de Football après un premier tour catastrophique à la CAN 2023.

Getty

Mais contre toute attente, c’est bien sous Jean-Louis Gasset que l’OM retrouve des couleurs, enchainant déjà quatre victoires de suite. Un changement de dynamique qui surprend même dans le vestiaire phocéen. « Même nous, parfois, nous nous demandons ce qui a changé, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Le nouveau coach est arrivé. Il est vrai qu'il a de l'expérience avec tout cela », lance Pau Lopez dans les colonnes du journal, Le Phocéen.

L'article continue ci-dessous

Le vestiaire de l’OM plus épanoui sous Jean-Louis Gasset

En plus du regain forme de l’OM, plusieurs joueurs qui étaient en difficultés sous Gattuso ont également retrouvé leur meilleur niveau. Ces derniers, en l’occurrence, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye et même Faris Moumbagna, semblent être plus épanouis sous Jean-Louis Gasset. Des métamorphoses qui n’ont pas non plus échappé à Pau Lopez.

« Je pense qu'il faut le dire, il a trouvé la position idéale pour certains joueurs qui n'ont peut-être pas eu la meilleure saison jusqu'à présent. Si on regarde peut-être (Ismaila) Sarr, qui a joué les 3-4 derniers matchs, Ili (Iliman Ndiaye, ndlr) qui a joué les 4 matchs, ce sont des joueurs complètement différents. Le niveau qu'ils ont, tous les deux, est extraordinaire. Je suis content pour eux, car ils ont travaillé, ils ont passé de mauvais moments, et maintenant ils sont à un niveau très élevé et je pense qu'ils le méritent », explique le gardien de l’Olympique de Marseille.