OM, Jean-Louis Gasset égale un vieux record de 62 ans

Vainqueur du FC Nantes, dimanche soir, Jean-Louis Gasset a égalé un record vieux de plus de 62 ans à l’OM.

En clôture à la 25e journée du championnat de France, l’Olympique de Marseille recevait, dimanche soir, le FC Nantes au Stade Orange Vélodrome. Si les Phocéens se sont imposés (2-0) devant les Canaris, leur entraîneur Jean-Louis Gasset a égalé un record qui date de 62 ans.

L’OM marche sur l’eau sous Gasset

Jean-Louis Gasset le docteur de l’Olympique de Marseille ? En tout cas la réponse ne peut-être que « OUI » pour le moment, vu les performances du technicien français depuis qu’il a pris l’équipe en main au lendemain de la mise à pied de son prédécesseur Gennaro Gattuso pour insuffisance de résultats.

Alors que l’Olympique de Marseille se dandinait depuis le début de l’année, le club phocéen a retrouvé une stabilité inattendue depuis le 20 février dernier que Gasset a été choisi pour diriger le staff technique. Depuis, c’est cinq victoires en autant de sorties, toutes compétitions confondues pour un OM, qui était en perdition.

Pour son entame sur le banc phocéen, Jean-Louis Gasset avait battu le Shakhtar Donetsk (3-1) en barrages retour de la Ligue Europa, avant de se défaire de Montpellier (4-1) et Clermont Foot (1-5) respectivement lors des 23e et 24e journées de Ligue 1. En huitièmes de finale aller de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille n’a pas connu de grande difficultés avant d’étriller la Villarreal (4-0) au Stade Orange Vélodrome. Dimanche soir, le club du Sud de la France a eu raison des Canaris (2-0) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. 5/5 en effet pour Gasset et ses hommes.

Gasset dans l'histoire de l’OM

Des débuts très satisfaisants pour Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille. S’il avait déjà fait mieux en marquant 16 buts contre 3 encaissés en 4 matchs (16 marqués en 11 matchs sous l’ère Gattuso), le technicien français vient d’égaler un vieux record après la victoire du dimanche contre le FC Nantes (2-0).

Avec cette victoire contre les Canaris, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille devient en effet le premier entraîneur après Otto Glória, à gagner cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues avec le club phocéen depuis 1962. Le technicien brésilien avait fait pareil avec une équipe marseillaise qu’il avait fait remonter de la division inférieure.