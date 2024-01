OM : Gattuso fait d’étonnantes révélations sur la blessure de Kondogbia

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille faite d’étonnantes révélations sur la blessure de Geoffrey Kondogbia.

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille était aux prises avec le RC Strasbourg Alsace dans le cadre du match en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. A l’occasion, les Phocéens ont été accrochés par les Alsaciens (1-1). Mais Marseille a perdu Geoffrey Kondogbia sur blessure.

L’OM déplumé !

Après la perte de plusieurs de ses joueurs, notamment sept, partis pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire, le club phocéen venait de perdre un autre joueur, en la personne de Geoffrey Kondogbia, sur blessure.

Lors du match contre le Racing Club de Strasbourg Alsace, le milieu de terrain centrafricain de l’Olympique de Marseille s'est visiblement fait mal tout seul, sur une extension. Ne pouvant plus continuer, il s'était assis sur la pelouse du Vélodrome. En effet, l’ancien de l’Atlético de Madrid s’était fait remplacer par le Camerounais Jean Onana, qui venait ainsi de faire ses débuts avec l'OM.

L'article continue ci-dessous

Les révélations de Gattuso sur la blessure de Kondogbia

Ayant quitté la pelouse sur blessure, vendredi soir, Geoffrey Kondogbia attend les résultats des premiers examens pour être fixé sur sa date d’indisponibilité. Mais selon les déclarations de son entraîneur, le Centrafricain aurait été victime de cette blessure bien avant la rencontre face au RCSA. Kondogbia se serait blessé à l’entraînement avant le duel du vendredi.

Getty

« Kondogbia a pris un coup à l’entraînement jeudi. On a évalué la situation. Il a serré les dents et il a joué alors que c’était plus non que oui ce (vendredi) matin. Là il a un petit problème à l’ischio, on fera un point demain (ce samedi, Ndlr), j’espère que ce n’est rien de grave », a révélé Gennaro Gattuso en conférence de presse après le match nul de son équipe contre Strasbourg.

Pour rappel, l’OM est orphelin de Chancel Mbemba, Pape Gueye, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye…(partis pour la CAN) et aussi les blessés Valentin Rongier et Joaquin Correa.