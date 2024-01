OM : Le constat amer de Jean Onana après sa première au Vélodrome

Nouveau milieu de terrain de l’OM, Jean Onana a fait ses débuts en Ligue 1 contre Strasbourg, vendredi soir.

Le Stade Orange Vélodrome a servi de cadre, samedi soir, à la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. Au coup de sifflet final, les deux formations s’étaient séparées sur le score de parité (1-1).

Kondogbia blessé !

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà perdu sept joueurs, qui sont partis pour jouer la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre ce samedi 13 janvier 2024, le club phocéen vient de perdre un autre joueur, mais sur blessure. Ceci lors du match nul (1-1) contre Strasbourg, ce vendredi soir. Encore une blessure pour Geoffrey Kondogbia.

Le milieu de terrain centrafricain de l’Olympique de Marseille s'est visiblement fait mal tout seul, sur une extension. En effet, il s'était assis sur la pelouse du Vélodrome. Il s’était fait remplacer par le Camerounais Jean Onana, qui venait ainsi de faire ses débuts avec l'OM. Déplorant un effectif limité, l’entraîneur Gennaro Gattuso ne veut plus perdre un autre joueur sur blessure, après Kondogbia.

« Ça m’embête un peu de parler de ça. Je ne veux pas avoir l’air de chercher des excuses, mais ça limite les possibilités de changements. A la fin du match, on a moins d’options et on est pénalisés par rapport à ça. Espérons ne plus perdre personne », a déclaré l’ancien coach de Naples au micro de Prime Video.

Onana pas satisfait de ses débuts au Vélodrome

Cette semaine, notamment le 8 janvier, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas pour un prêt jusqu’à la fin de saison. Présenté jeudi dernier, le joueur a fait ses débuts avec l’OM contre Strasbourg, ce vendredi. Après la blessure de Kondogbia, le Camerounais a été choisi par Gennaro Gattuso pour le remplacement du Centrafricain. Mais l’ancien du RC Lens s’est dit « déçu » pour sa première.

« Je suis un peu déçu pour ma première. Je suis déçu du résultat. On a trop joué sur les côtés et il y a eu une baisse de régime qui nous a coûté un but. On s’est créé des situations, on sait ce qu’il nous manque pour les prochains matches », a-t-il laissé entendre.