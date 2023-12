OM : Gattuso annonce un grand renfort contre l’OL

Très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille avant d’affronter Lyon, ce mercredi lors de l’Olympico.

C’est la joie au cœur pour l’entraîneur des Phocéens, Gennaro Gattuso, avant la réception de l’Olympique Lyonnais, mercredi soir (21 heures) dans le cadre de la rencontre en retard de la dixième journée de Ligue 1. Le technicien italien annonce une très bonne nouvelle aux supporters.

Le message de Gattuso aux supporteurs

Reporté au 6 décembre après les incidents horribles du dimanche 29 octobre dernier, le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais va se jouer ce mercredi comme prévu. Si l’OL ne peut pas compter sur ses supporters au Stade Orange Vélodrome pour l’occasion, l’OM, quant à lui, peut compter sur son douzième homme. En conférence de presse, l’entraîneur phocéen envoie un message aux fans marseillais.

« J'aimerais leur dire que le match de demain (mercredi, Ndlr) doit être une fête. On a vu ce que c'était de jouer contre Rennes sans nos ultras, on ne veut pas que ça se reproduise. On ne veut pas de bordel. Ça doit être une fête et ils le savent. Je suis sûr que ça se passera bien », a souhaité l’ancien homme fort du staff technique de Naples.

Pape Gueye va jouer contre l'OL

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, Pape Gueye retrouve enfin les rectangles verts. Après avoir rejoué avec la réserve il y a quelques semaines, le Lion de la Téranga rejoue. Le technicien italien annonce que l’international milieu défensif sénégalais (17 capes) sera de la partie avec l’OM contre Lyon, mercredi.

« Il est disponible pour demain. Il pourra jouer lors de ce match. Il peut jouer une minute ou tout le match, on verra », annonce Gennaro Gattuso, avant de poursuivre. « D'ailleurs, j'aimerais le féliciter. Il a joué pas mal de matchs amicaux pour se mettre au niveau. Mes compliments à lui, c'est un garçon très sérieux », a-t-il ajouté.

Gattuso prévient ses joueurs contre l’OL

Même si l’Olympique Lyonnais est en difficulté et loge à la dernière place du championnat, ce n’est pas une raison de le minimiser.

« Quand on regarde cette équipe lyonnaise, c'est difficile de comprendre pourquoi ils sont là au classement. Ils ont de la qualité partout, surtout en attaque. Ils ont beaucoup de qualité, ils ont fait une belle prestation contre Lens. Ils peuvent nous poser des problèmes et nous faire douter », a prévenu l’ancien coach de Milan. « Le match contre Lille peut sembler trompeur. Ils ont battu Rennes. Si on ne fait pas attention et qu'on prend ce match à la légère, le résultat sera négatif. On doit faire le job », a ajouté Gattuso.