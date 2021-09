OM-Galatasaray : Ünder va-t-il jouer contre son club de cœur ?

International turc, Cengiz Ünder s'apprête à défier Galatasaray en Ligue Europa. Son club de cœur ?

Jeudi soir, à 21h00, l'Olympique de Marseille accueille au Vélodrome le club turc de Galatasaray à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

A l'occasion de la conférence de presse d'avant-match, l'OM a désigné son joueur turc Cengiz Ünder pour répondre aux questions des journalistes français et turcs.

Né à Sindirgi, une ville et un district de la province de Balikesir dans la région de Marmara, Ünder a été questionné sur le club qu'il supporte en Turquie, sachant qu'il n'a joué pour aucun des trois grands clubs stambouliotes (Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray).

Mais Ünder a préféré botter en touche : « Ca ne serait pas honnête de ma part de dire quel club je supportais quand j'étais jeune, aujourd'hui je suis à l'OM, je joue pour ces couleurs, pour cette équipe. C'est sûr que je suis assez excité à l'idée de rencontrer une équipe turque, mais on est prêt, j'ai juste envie de montrer ce que je sais faire sur le terrain et décrocher la victoire. »

Certains en déduiront qu'Ünder supporte probablement Galatasaray et qu'il ne veut pas être accusé de trahir son club de cœur en cas de succès olympien jeudi soir.

En revanche, Ünder n'a pas hésité à encenser Fatih Terim, le coach de Galatasaray et qui fut son sélectionneur en équipe de Turquie de 2016 à 2017 : « Sa présence a été importante pour moi, il a été le premier à m'appeler en sélection. J'ai un attachement pour lui. Mais pour moi le plus important aujourd'hui c'est de respecter les consignes de mon coach demain et faire la meilleure prestation possible. »

Ünder a été également été invité à s'exprimer sur le changement de sélectionneur en Turquie. Senol Gunes a été démis de ses fonctions le 10 septembre après une défaite 6-1 contre les Pays-Bas et remplacé par l'Allemand Stefan Kuntz. « Je n'ai pas à commenter ce type de décision, j'espère juste que ça permettra à la sélection de redresser la barre », a indiqué le joueur de l'OM.

Ünder est ensuite revenu sur sa signature à l'OM, un choix qu'il ne regrette pas : « Mon transfert de Rome à l'OM s'est fait grâce à l'intervention du coach et du président Longoria qui ont insisté. C'est peut-être l'une des meilleures décisions de ma carrière jusque-là. Je veux donner encore plus que ce que j'ai fait à présent et tirer l'équipe vers le haut. »

Enfin, Ünder a salué le retour de Milik qui pourrait jouer son premier match de la saison contre Galatasaray : « J'ai connu Milik en Italie quand il jouait à Naples et moi à la Roma. C'est un très bon joueur, il est très motivé, je pense qu'il va apporter beaucoup à l'équipe, et j'espère qu'il n'aura plus de blessure à gérer. Il est très volontaire à l'entraînement, ça se passe bien, il s'entend bien avec les autres, j'espère qu'il va pouvoir apporter cette énergie à l'équipe. »