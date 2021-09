OM : El-Hadji Diouf compare Bamba Dieng à une ancienne gloire du club

L'ancien attaquant de Liverpool a encensé l'attaquant sénégalais de l'OM le comparant à un autre attaquant africain passé par le club phocéen.

C'est la belle histoire de l'été à l'Olympique de Marseille, celle de Bamba Dieng. Prêté l'an dernier à Marseille, l'attaquant sénégalais qui a évolué durant sa première saison avec l'équipe réserve du club phocéen a été définitivement acheté par l'OM cet été. L'attaquant de 21 ans, qui devait être un simple joueur de rotation, a profité des aléas et des blessures de ses coéquipiers pour obtenir du temps de jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'a fructifié.

Titularisé pour la première fois face à l'AS Monaco, il y a une semaine, en l'absence de Dimitri Payet, Bamba Dieng s'est révélé insaisissable et a donné le tournis à la défense monégasque. Mieux encore, l'attaquant sénégalais a inscrit un doublé pour sa seconde apparition en Ligue 1. Une performance qui a ravi Jorge Sampaoli mais qui ne l'a pas surpris : "Je n’ai pas été surpris, non, sinon je ne l’aurais pas mis. Je l’ai mis parce que je pensais qu’il pourrait faire mal à l’adversaire".

"Je savais qu’il allait faire beaucoup de dégâts dans la position qu’il a occupée, notamment pour partir dans le dos de la défense de Monaco. Il a beaucoup d’explosivité et une belle qualité de tir. C’est un joueur avec un très grand potentiel", a ajouté l'Argentin. Le week-end dernier, Bamba Dieng a confirmé son beau match contre l'AS Monaco en inscrivant un nouveau but face au Stade Rennais. Le joueur de 21 ans était fier de sa performance.

"Dieng sait marquer des buts"

"Je félicite mes coéquipiers pour cette victoire. Ça fait du bien d'être en haut du classement. Le coach nous demande beaucoup d'effort, on en est conscients, du coup à chaque fois qu'on est sur le terrain on donne le maximum. Mais on sait que ça paie après. Moi, je ne pensais même pas à ça. Je me donnais à fond à l'entraînement, j'avais confiance en mes capacités, le coach m'a fait jouer, j'ai saisi ma chance", a admis Dieng au micro d'Amazon.

Des prestations qui lui ont valu l'éloge de son célèbre compatriote, El-Hadji Diouf. L'ancien attaquant de Liverpool et du RC Lens a purement et simplement comparé Bamba Dieng à Didier Drogba : "Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. Je l’ai regardé avec Diambars, et il n’était pas loin d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat du Sénégal (il a terminé meilleur buteur en 2020 avec 12 buts en 14 matchs, ndlr). C’est un jeune qui a de l’avenir".

"L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface", a conclu l'ancien attaquant du Sénégal. Avec le retour d'Arkadiusz Milik, peut-être dès ce mercredi, Bamba Dieng risque de retourner sur le banc, mais il a envoyé un message clair à Sampaoli : l'Argentin peut compter sur lui.