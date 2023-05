OM : Daniel Riolo pointe l'axe de progression majeur de Marseille

Vainqueur d'Angers, l'OM a montré des idées de jeu séduisantes au goût de Daniel Riolo, malgré un bémol flagrant.

Marseille s'est fait peur, mais a fait preuve de caractère et n'a pas paniqué ce dimanche soir face à Angers. Mené au score, l'OM a su réagir et égaliser avant la pause, avant de dérouler en deuxième période afin d'accrocher une précieuse victoire dans la course à la deuxième place et de conforter encore un peu plus sa place sur le podium.

"Il manque un peu de classe à l'OM"

Cette saison, l'Olympique de Marseille a souvent affiché un visage séduisant, mais il a parfois manqué quelque chose aux Phocéens pour passer un cap, que ce soit en Ligue des champions ou au moment de faire basculer sa saison d'une course au podium à la course au titre un Ligue 1.

Et ce quelque chose, Daniel Riolo a une idée plutôt clair de ce qu'il s'agit. En effet, au micro de l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a regretté le manque d'efficacité des Phocéens : "L'OM n'a pas mal joué, les intentions sont toujours excellentes. L'OM est porté vers l'avant, il veut jouer, dominer et être protagoniste. C'est juste qu'à cette équipe, il manque un peu de classe pour qu'il y ait plus de panache, plus de buts ou que dans certains matches ça se soit mieux passé, notamment face à Strasbourg et Montpellier au Vélodrome, deux victoires qui auraient dû exister".

"Un manque de talent"

"Ce n'est pas mal joué. Mal jouer de mon point de vue, c'est une tactique frileuse. La, ils attaquent, ils essayent, ils prennent des risques, ils tentent le déséquilibre...l'OM le fait tout le temps. Le seul problème c'est que devant ils sont souvent maladroits. Ce sont des petits détails technique, un petit manque de talent, c'est ça le problème de l'OM. Après, on ne peut pas leur reprocher grand chose au fond", a ajouté l'éditorialiste de l'After Foot.

Pablo Longoria sait donc où chercher pour permettre à l'Olympique de Marseille de franchir un cap la saison prochaine que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, où le club phocéen a échoué dès la phase de poules.

En attendant de pouvoir corriger ce problème sur le marché des transferts, l'OM doit tout faire pour accrocher la seconde place en Ligue 1, bien que les Phocéens ne soient plus maître de leur destin.