OM : Contacté par l’OL, Gattuso révèle pourquoi n’y a pas signé

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso révèle avoir bien discuté avec l’OL avant le club phocéen.

En septembre dernier, Gennaro Gattuso, qui a fini par remplacer Marcelino à l’Olympique de Marseille, avait été associé à une probable aventure à l’Olympique Lyonnais. Mais le technicien italien n’avait finalement pas signé. Quelques mois après cet épisode, l’ancien coach de Naples explique ce qui qui s’était réellement passé.

Gattuso approché pour succéder à Laurent Blanc

Le 11 septembre 2023, l’Olympique Lyonnais avait officiellement décidé de se séparer de son ex-coach, Laurent Blanc. Ce dernier, après une seconde partie réussie lors de la saison écoulée, a eu de la peine pour s’imposer au début de la nouvelle campagne. Outrepassée, la direction olympienne s’en est séparée pour changer le discours à la tête du staff technique.

imago images

Alors, le club rhodanien s’était mis à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer le technicien français. Après les échecs des négociations avec Graham Potter, Oliver Glasner ou encore Julen Lopetegui, l’homme d’affaires américain s’était tourné vers Gennaro Gattuso pour prendre les commandes de l’Olympique Lyonnais. Un contact pris, qui aurait été sur la bonne voie. Finalement, c’est Fabio Grosso, qui avait été intronisé. Malheureusement, ce dernier aura été mis à pied quelques semaines plus tard.

Gattuso fait des révélations

Après le départ de Marcelino de la tête du staff technique de l’OM, le club phocéen, qui disposait d’une multitude d’options, avait choisi Gennaro Gattuso pour être l’entraîneur de l’équipe. Dans une interview à L’Equipe, le technicien italien révèle comment il a laissé les négociations avec l’OL pour donner son OK à l’OM.

« Je n'ai parlé qu'à une seule personne, John Textor. Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment les choses se sont déroulées. (…) Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes, alors que dans ma carrière je ne me suis jamais disputé avec un joueur, au contraire, je suis quelqu'un qui aime les joueurs », a-t-il commencé à raconter.

Getty Images

« Trois ou quatre jours après l'interruption de mes discussions avec l'OL, Pablo (Longoria) m'a appelé. Je savais quel type d'équipe était l'OM, j'ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J'ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s'est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que, je l'ai déjà dit, il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci, et moi je n'en ai qu'une », a expliqué Gattuso.