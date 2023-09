Lyon : John Textor tient son nouvel entraîneur

Après avoir officialisé le départ de Laurent Blanc ce lundi, l’OL devrait annoncer le nom de son nouvel entraîneur dans les prochaines heures.

L’idylle entre Lyon et Laurent Blanc appartient désormais à l’histoire. Ce lundi, le board de l’Olympique Lyonnais a confirmé la fin de l’aventure de Laurent Blanc a la tête du club. Les deux parties ont résilié le contrat qui court jusqu’en juin 2023 d’un commun accord. Le champion du monde 1998 quitte ainsi le club rhodanien près d’un an après son arrivée. Gennaro Gattuso est désormais le candidat favori pour prendre sa succession.

Gennaro Gattuso va signer à Lyon

Après les échecs Graham Potter, Oliver Glasner et Julen Lopetegui, Lyon s’est tourné vers Gennaro Gattuso. Selon le journaliste italien, Gianluca Di Marzio, les dirigeants lyonnais ont trouvé un accord avec Gennaro Gattuso. L’ancien entraîneur devrait prendre les rênes du club rhodanien cette semaine. L’ancien champion du monde, âgé de 45 ans possède une expérience non négligeable, lui qui a notamment entraîné le Milan AC (2017-2019) et le Napoli (2019-2021). Il aura la lourde mission de redresser une équipe des Gones en manque de confiance et lanterne rouge de Ligue 1 après 4 journées.

Je an-Fr ançois Vulliez pour l'intérim

Pour assurer l’intérim, Lyon a fait confiance à Jean-François Vulliez, ancien membre du staff de Blanc, le conseiller Sonny Anderson et le coach des U19 Jérémie Bréchet.