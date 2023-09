Après Potter, un autre entraîneur refuse Lyon

Lyon éprouve des difficultés à remplacer Laurent Blanc. Après Graham Potter, un autre coach refuse de signer dans le club rhodanien.

Ce n’est pas la sérénité à Lyon. Le sextuple champion de France est confronté à plusieurs situations en ce début de saison. Dans le cyclone de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a fait face à des restrictions par rapport au mercato estival. Cette situation a empêché le club présidé par John Textor de remplacer valablement plusieurs de ces cadres qui sont partis cet été notamment : Malo Gusto Castello Lukeba et Bradley Barcola. Résultat des courses, la formation rhodanienne s’est retrouvée diminuée et a du mal à enchaîner de bons résultats en ce début de saison. Après 4 journées en Ligue1, Lyon n’a engrangé qu’un petit point, soit 3 défaites et un match nul et une place de lanterne rouge au classement. Et comme souvent c’est l’entraîneur qui paie les frais des résultats négatifs et John Textor n’a pas dérobé à cette tradition. A la tête du club depuis octobre 2022, Laurent Blanc a été limogé il y a quelques jours. Pour remplacer le technicien français Lyon éprouve énormément de difficultés.

L’échec Graham Potter

Il y a quelques jours, John Textor a ciblé Graham Potter pour prendre la succession de Laurent Blanc. Mais l’ancien entraîneur de Chelsea a refusé l’offre de l’homme d’affaires américain. Depuis, Lyon s’est tourné vers Olivier Glasner, actuellement sans contrat après son départ de l’Eintracht Francfort cet été. Mais aux dernières nouvelles, le technicien de 49 ans n’est pas intéressé par le poste. Dans la foulée, Lyon a ciblé Julen Lopetegui.

Lopetegui refuse Lyon

Selon Fabrizio Romano, l’Olympique Lyonnais a ciblé Julen Lopetegui pour prendre la succession de Laurent Blanc. Alors qu’il est sans poste depuis son éviction à Wolverhampton le 8 août dernier, l’entraîneur espagnol n’a pas accepté la proposition de la direction Lyonnaise. Un gros problème pour John Textor et ses collaborateurs.