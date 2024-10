OM : Ce que risque Benatia, convoqué par la Commission de Discipline de la LFP

Après sa sortie acerbe sur l’arbitre du match de l’Olympico, Mehdi Benatia est convoqué par la Commission de Discipline de la LFP, ce mercredi.

Très critique envers l’arbitre Benoît Bastien lors du match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, le conseiller sportif de la formation phocéenne est convoqué par la Commission de Discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), ce mercredi 2 octobre 2024. Le dirigeant marseillais risque gros.

Benatia remonté contre l’arbitre du match OL-OM

Le 22 septembre dernier, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’affrontaient pour le compte de la première journée. Mais au tout début de cet Olympico, Leonardo Balerdi a été expulsé après cinq minutes par l’arbitre, qui lui avait attribué deux cartons jaunes. Mais les Phocéens avaient réussi à s’imposer (2-3) devant les Gones malgré l’infériorité numérique. Mais le conseiller sportif de l’OM n’avait pas été tendre avec l’arbitre à la mi-temps ou encore à la fin du match.

« Il y a faute de Lacazette au départ. Deux fautes de Balerdi et tu lui mets carton rouge. Commence à nous respecter. Ne prenez pas les gens pour des cons », avait déclaré Benatia à la mi-temps, avant d’enfoncer le clou au micro de DAZN à la fin du match. « Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu dans la semaine que c’était Monsieur Bastien pour Lyon-Marseille, je n’étais pas bien. Il y a un passé, regardez les images, je ne suis pas celui qui pleure mais c’est déjà arrivé la semaine dernière même si ce n’est pas le même arbitre », avait-il ajouté.

Vers 4 à 5 matchs de suspension pour Benatia

Si la Commission de Discipline a maintenu le carton rouge attribué à Leonardo Balerdi par Benoît Bastien, Mehdi Benatia, qui n’a pas encore été sanctionné, connaîtra son sort, ce mercredi soir. En effet, l’ancien défenseur du Maroc et de l’OM interviendra en vidéo-conférence, ce mercredi soir, pour se défendre.

Selon les informations de L’Equipe, l’ancien du Bayern Munich et de la Juventus risque autour de 4 ou 5 matchs de suspension. Surtout pour sa charge d'après-match, à froid, alors que l'OM venait de s'imposer. Son attitude aura de l'importance pour ne pas récolter une peine encore plus lourde. Contrairement à Eric Roy, Benatia (envoyé au front par sa direction à la mi-temps), lui, fera profil bas. Le Marocain expliquera que ses propos n'étaient ni injurieux ni complotistes, et qu'il voulait déplorer une accumulation de décisions arbitrales en défaveur de l'OM depuis le début de la saison. La décision attendue ce soir.