OM : Ça commence mal, Roberto De Zerbi absent à la reprise

L’Olympique de Marseille a officiellement repris les entraînements, ce jeudi. Mais leur coach n’y est pas. La raison ici.

Ce n’est pas les débuts rêvés de l’Olympique de Marseille. Initialement prévue pour le 1er juillet, la reprise de la formation phocéenne a été repoussée de quatre jours. Mais cette date n’a plus connu de déficience puisque les choses ont commencé normalement comme espéré. Ce 4 juillet, les joueurs ont repris les entraînements en vue de la nouvelle saison.

Un mercato agité à l’OM

A la suite des échecs dans la signature de Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l’Olympique de Marseille a fini par officialiser l’ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi, comme nouvel entraîneur des Blanc et Bleu. La priorité de l’OM désormais est non seulement de libérer sa masse salariale, mais aussi recruter autant de joueurs possibles pour tenter de rapidement faire son retour en Coupe d’Europe.

Pour ce faire, Marseille a commencé le vrai travail, ce mercredi 3 juillet. Quelques semaines après avoir vendu Vitinha au Genoa, l’OM a officialisé de bonnes nouvelles cette semaine. En effet, Iliman Ndiaye a été vendu à Everton. Parallèlement, la Canebière a officialisé les recrutements d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier. Ce jeudi, on apprend un accord entre les Minots et Côme 1907 pour un prêt avec option d’achat pour Pau Lopez.

De Zerbi absent à la reprise

Ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est dans le viseur d’Al-Shabab en Arabie Saoudite, et ses partenaires ont repris en vue de la nouvelle saison, qui s’annonce. Ceux-ci passeront des tests physiques et médicaux pendant deux jours avant le retour sur les terrains programmé pour le lundi 8 juillet.

Selon les informations rapportées par L’Equipe, Roberto De Zerbi n’a pas répondu présent à cette première des Phocéens à La Commanderie. Le technicien italien, qui était venu à Marseille la semaine écoulée pour signer son contrat, est (re)parti (en Italie) et est attendu ce weekend. Selon le quotidien sportif français, tous les joueurs de l'effectif, renforcés par certains des vainqueurs de la Gambardella (Lafont, Abdallah...) et répartis en deux groupes, se soumettront à une batterie de tests médicaux, à l'exception des internationaux encore retenus à l'Euro (Jonathan Clauss, avec la France) et à la Copa America (Amir Murillo, avec le Panama, et Ismaël Koné, avec le Canada).

Quant à lui, Lilian Brassier sera de la partie avec les Phocéens, lui qui est à Marseille depuis mardi soir. Les joueurs ne pourront commencer à travailler avec leur nouveau coach qu’à partir de lundi 8 juillet.