OFFICIEL, Iliman Ndiaye quitte l’OM

Iliman Ndiaye n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen officialise le départ du Sénégalais.

Tout est allé si vite. Arrivé l’été dernier en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye quitte déjà La Commanderie après seulement une saison. Bien qu’il ne fût pas partie des indésirables de l’Olympique de Marseille, le joueur a été quand même vendu par le club phocéen, qui vient d’officialiser son départ.

Ndiaye est un joueur d’Everton

Annoncé dans le viseur et très proche d’Everton FC ces derniers jours, c’est désormais chose faite. L’Olympique de Marseille a officialisé le départ d’Iliman Ndiaye, ce mercredi 3 juillet 2024, comme nous l’avons annoncé plus tôt en matinée. « Bonne continuation Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais quitte l’Olympique de Marseille et s’engage avec Everton », indique le communiqué du club du Sud de la France sur X (anciennement Twitter).

Everton officialise son nouveau joueur

De son côté, le club basé à Liverpool a donné plus de détails sur le transfert du Sénégalais, qui devient sa troisième recrue estivale des Blues lors de la fenêtre de transfert estivale après le retour de Jack Harrison en prêt d'une saison de Leeds United et du jeune milieu de terrain central Tim Iroegbunam d'Aston Villa.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Everton a recruté l'attaquant polyvalent Iliman Ndiaye de l'Olympique de Marseille pour un montant non divulgué, l'international sénégalais signant un contrat de cinq ans jusqu'à fin juin 2029 », précise pour sa part Everton FC.

Ndiaye partagera les vestiaires des Blues avec son compatriote Idrissa Gana Gueye, qui a rejoint le club anglais plus tôt en septembre 2022 en provenance du Paris Saint-Germain. Ce dernier a encore un an de contrat avec les Toffees.