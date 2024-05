Mercato, l'OM veut vider son vestiaire

L’Olympique de Marseille s’apprête à faire un grand ménage dans son vestiaire cet été.

L’Olympique de Marseille a fait ses adieux à une qualification européenne, dimanche soir. Malgré sa victoire face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 (0-2), l’OM n’a pas pu accrocher la 7e place qualificative pour l’Europe. La faute à une victoire de l’OL (6e) contre Strasbourg (2-1) et à un nul de Lens (7e) contre Montpellier (2-2). Un échec qui va obliger à faire un grand ménage au sein de son vestiaire cet été. Plusieurs joueurs sont même déjà sur la sellette.

Balerdi vers un départ, Aubameyang parti pour rester

Une qualification européenne devait permettre à l’OM de se renforcer cet été. Mais les mouvements se feront finalement dans le sens contraire. On apprenait d’ailleurs ces derniers jours que les dirigeants penseraient à réduire la masse salariale d’au moins de 30% en cas de non qualification européenne. Une tendance qui se confirme après les dernières révélations de RMC Sport sur le mercato du club phocéen. Les premiers évoqués sont ceux de Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi et Bamo Meïté.

L'article continue ci-dessous

Getty

Le média précise que la direction souhaiterait les conserver mais ne dira pas non par contre à des offres alléchantes. Concernant Leonardo Balerdi, pisté notamment par l’Atlético Madrid, Marseille devrait demander un prix entre 35 et 45 millions d’euros et ne le cèdera pour moins que ça. Quant à Pierre-Emerick Aubameyang, il devrait rencontrer les dirigeants dans les prochains jours pour mettre sa situation au clair. Le Gabonais souhaite rester et le club devrait aussi lui proposer une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale.

L’OM fait le ménage

De son côté, Bamo Meïté serait encore loin d’un départ, une saison seulement après son arrivée à l’OM. En outre, RMC Sport précise que plusieurs autres joueurs seraient sur le départ. Jean Onana devrait retourner à Besiktas à l’instar de Joaquin Correa qui ferait aussi son retour à l’Inter Milan. Si l’avenir de Jordan Veretout est encore incertain, Geoffrey Kondogbia devrait lui, être mis à la porte par Marseille.

En cas d’offres intéressantes, les joueurs comme Iliman Ndiaye, Amine Harit, Ismaïla Sarr, Azzedine Ounahi, Samuel Gigot, Ulisses Garcia, Luis Henrique Chancel Mbemba ou encore Jonathan Clauss ne devraient pas être retenus. Dans le cas contraire, ils pourraient rester une saison de plus dans la cité phocéenne.