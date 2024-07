Aubameyang, le gros retournement de situation !

Enorme rebondissement pour l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang dans le club du Sud de la France prend une autre tournure. Venu l’été dernier en provenance de Chelsea, le capitaine des Panthères du Gabon est dans un flou total quant à son avenir. Mais tout semble être fixé ces dernières heures.

Des départs attendus à l’OM

Après plusieurs semaines de recherche, l’Olympique de Marseille a réussi à boucler enfin le dossier de son entraineur-chef. Libéré par Brighton, Roberto De Zerbi a été officialisé par le club marseillais. Pour le moment, la direction phocéenne se concentre sur l’effectif où de grandes décisions sont attendues sur les joueurs. Les décisions sur le mercato se prendront en considération de l’absence en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Marseille est alors contraint de réduire sa masse salariale et va devoir se passer de certains joueurs pour y arriver. Il y en a déjà sur le départ à l’instar de Jean Onana et Joaquin Correa qui sont retournés respectivement à Besiktas et à l’Inter Milan. Alors que Leonardo Balerdi est pisté par l’Atalanta, l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est encore incertain au Vélodrome.

Aubameyang finalement sur le départ

L’ancien attaquant des Gunners d’Arsenal est dans le viseur d’Al-Shabab où avait évolué son compatriote Aaron Boupendza en Arabie Saoudite. Alors que le joueur avait démenti toute idée de départ du club phocéen et a confirmé qu’il restait à Marseille la saison prochaine, les choses auraient changé.

Selon les informations de Foot Mercato, ce mardi 2 juillet 2024, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert la porte à un départ de l'OM. L’agent du Gabonais se serait quasiment mis d'accord avec Al-Shabab bien que le joueur fasse bien partie des plans de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine. Pour l’heure, la direction phocéenne n'a pas reçu d'offre officielle, mais les Saoudiens devraient en formuler une dans les prochains jours.

Mais l'OM n'est pas vendeur. Pablo Longoria et sa direction attend de la part de Pierre-Emerick Aubameyang de la clarté sur ses intentions. La réponse du joueur est attendue à La Commanderie.