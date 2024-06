OM, le message poignant de Vitinha pour ses adieux

L’avant-centre portugais, Vitinha, a fait ses adieux à l’OM, vendredi.

Vitinha et l’Olympique de Marseille, c’est bel et bien terminé. Arrivé à l’hiver 2023 en provenance du Sporting Braga, l’international portugais n’a jamais réussi à s’imposer dans la cité phocéenne. Prêté au Genoa cet hiver, Vitinha va rejoindre définitivement le club italien. Mais avant, le joueur a tenu d’abord à faire ses adieux à l’OM, ce vendredi.

Vitinha fait ses adieux à l’OM

C’est l’un des plus gros coups de l’OM sur le marché des transferts cet été. Si le club n’a pas pu rentabiliser sur les 32 millions d’euros déboursés sur Vitinha, il devrait encaisser environs 20 millions d’euros de son transfert au Genoa, qui a décidé le lever l’option d’achat du joueur. Malgré son aventure ratée sur la Canebière, l’international portugais part dans un bon état d’esprit.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m’a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne », a écrit Vitinha sur son compte Instagram.

Vitinha n’est pas rancunier envers l’OM

6 buts, 4 passes décisives. C’est le bilan de Vitinha en un an et demi avec l’Olympique de Marseille. Des chiffres qui lui ont valu de nombreuses critiques ces derniers mois, que ce soit dans les médias ou dans le rang des supporters marseillais. Mais le Lusitanien est loin d’être rancunier au moment de faire ses adieux à l’OM.

« À l’OM, à mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui m’ont soutenu, je vous adresse mes sincères remerciements. Vous avez été infatigables, même dans les moments difficiles. Je sais que le club continuera à se battre pour de grandes conquêtes, avec votre soutien inconditionnel. Je serai toujours au premier rang pour vous encourager. Un au revoir éternel, OM. Vous êtes dans mon cœur », a-t-il ajouté.