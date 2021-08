OM - Bordeaux, Jorge Sampaoli : "On a perdu le contrôle"

Menant 2-0 contre Bordeaux, l’OM a craqué en deuxième période et a dû se contenter d’un nul (2-2) au Vélodrome.

Il y a une semaine, l’Olympique de Marseille avait fait preuve de caractère à Montpellier. Menés 2-0, les Marseillais avaient trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score et même s’imposer à la Mosson (2-3).

Un match spectaculaire comme il risque d’y en avoir beaucoup cette saison avec les Olympiens et la tactique de Jorge Sampaoli. Cela s’est d’ailleurs confirmé, dimanche, pour la première au Vélodrome avec des supporters mais pas dans le sens souhaité.

Dans l’ambiance survoltée de l’enceinte marseillaise, les hommes du coach argentin ont rapidement mis les Girondins de Bordeaux à genoux. 2-0 à la pause, on ne donnait pas cher de la peau des Girondins durant le second acte.

Finalement, c’est un tout autre match qui s’est poursuivi avec des visiteurs remontés à bloc au retour des vestiaires et un OM plus neutre et déséquilibré. A l’image de ce qu’on avait pu voir sous les ordres de Marcelo Bielsa, l’équilibre général de la formation marseillaise n’est pas le point fort sous les ordres de Sampaoli.

Bordeaux ne s’en est pas privé et a pu décrocher un point de son déplacement sur la Canebière, de quoi donner à l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentin de nombreux regrets.

"Bordeaux a eu cette occasion un petit peu chanceuse pour revenir à 2-1. Après, il y a eu beaucoup de confusion, ils ont réussi à égaliser, a noté le coach marseillais en conférence de presse. Par la suite, on a tenté de gagner le match, mais en vain. On doit apprendre de ça, on sait que dans le football, toutes les équipes ont des joueurs capables de marquer et de se créer des situations. Quand on a une perte de contrôle, il arrive ce qui est arrivé aujourd'hui (dimanche)."

Avec une dose de spectacle garantie lors de deux premiers matches, Sampaoli est conscient que sa méthode doit encore être assimilée par le plus grand nombre. Si l’OM s’est montré actif sur le marché des transferts, cela veut donc dire qu’une alchimie doit se créer entre les nouveaux et les anciens. De la patience donc même si à Marseille, ce n’est pas vraiment le fort.

"Il faut aussi rappeler que l'on a un groupe réduit, jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs, et d'autres qui doivent encore arriver. Il va falloir du temps pour trouver nos marques, surtout si l'on se compare à des équipes où le groupe est déjà bien formé. Les joueurs ont beaucoup tenté, ont été courageux, et on a eu un manque de précision, que l'on n'a pas eu lors du match précédent. Mais c'est le football, on a payé cash les premières 20 minutes de cette seconde période."