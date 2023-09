L’Olympique de Marseille peut pousser un ouf de soulagement. La formation phocéenne peut se réjouir d’avoir son groupe au grand complet d’ici-là.

Orphelin de certains de ses cadres en raison de blessures, l’Olympique de Marseille devrait compter sur un groupe plus au complet après la fin de la trêve internationale. Deux joueurs importants de l’effectif phocéen ont annoncé les couleurs.

Kondogbia et Murillo de retour

Sorti sur blessure lors du match contre le FC Metz (2-2), vendredi, le nouveau milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia, devrait être absent pour plusieurs semaines (jusqu’à six semaines) et manquer plusieurs rencontres, d’après les examens. Le centrafricain souffrait d'une entorse du genou après une hyper extension. Mais le joueur pourrait retrouver les terrains plus tôt.

Selon les dernières informations des médias olympiens, notamment Infos OM, l’ancien milieu de terrain défensif de l’Atlético Madrid a repris la course en compagnie d'Amir Murillo, lui aussi blessé et éloigné des terrains depuis peu.

A en croire la même source, Geoffrey Kondogbia ne fait pas encore l'entrainement collectif avec ses coéquipiers. Mais l’ancien joueur Valence passé par l’Inter Milan, Séville, Lens ou encore Monaco, ne serait plus très loin d'un retour sur les rectangles verts.

Pour rappel, l’international milieu de terrain centrafricain (11 sélections, 02 buts) était blessé lors de la deuxième journée de Ligue 1 contre le FC Metz. Très mal retombé sur son genou après un duel aérien, le milieu marseillais a été pris en charge par les soigneurs. Alors qu’il a repris finalement après quelques minutes passées au sol, le Centrafricain ne va pas tenir. Touché au genou, il renonce quelques minutes plus tard et se fait remplacer à la 56e minute de jeu.

L’ancien international français (1 cape) devrait retrouver le groupe de Marcelino après la trêve internationale. Pour l’heure, rien n’est précis sur sa présence ou non lors de la réception de Toulouse dans le cadre de la cinquième journée du championnat de France, le 17 septembre au Vélodrome.