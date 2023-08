Metz – OM (2-2) : Marcelino très en colère après le match nul

Le FC Metz et l’OM se sont contentés d’un match nul (2-2) en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, vendredi soir.

Après son élimination en Ligue des champions, mardi, l’Olympique de Marseille était en déplacement, vendredi soir, au Stade Saint-Symphorien. Ce match s’inscrit dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Mais l’OM n’a pu rien d’autre que de se contenter d’un résultat nul de deux buts partout. Un point acquis qui ne fait pas plaisir à Marcelino, qui n’a pas caché sa déception.

La déception de Marcelino après le nul concédé

Pris au micro de Prime Video après ce match nul contre Metz (2-2), le technicien espagnol à la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille n’a pas caché sa frustration quant à ce résultat. Puisque son équipe a été en supériorité numérique pendant toute la dernière demi-heure de jeu suite à l’expulsion d’Ababacar Lô (59e). A en croire Marcelino, ses poulains méritaient la victoire dans ce match où l’OM s’est vu refuser deux buts.

« C’est très difficile pour moi d’analyser ce match car on tenait ce match. On pensait qu’on allait gagner. Mais à la fin de match, on n’a pas tenu. L’adversaire est revenu dans ce match. Pour moi, le match nul n’est pas juste. On a frappé beaucoup, il nous faut de l’efficacité, on a touché les poteaux et la barre transversale. On doit avoir un peu plus de chance. L’équipe méritait beaucoup dans ce match, et méritait les trois points », a déclaré le coach marseillais.

L’Olympique de Marseille a perdu Kondogbia dans ce match. Après un coup reçu au genou, l’ancien international français, actuellement avec la République Centrafricaine, a dû quitter les terrains sur civière (56e). Une nouvelle, qui ne serait pas la bienvenue pour la sélection centrafricaine, qui compte sur le milieu de terrain pour son dernier match des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 contre le Ghana.