OM, Bernès : "Thauvin n'est pas blessé au talon"

L'agent de l'ailier de l'OM a précisé que la cheville de Thauvin était en "parfait état" et a nié une blessure au talon.

Le retour de Florian Thauvin se fait attendre à l' . Annoncé de retour fin janvier, puis début février et désormais fin février voir même début mars, l'international français voit sa blessure à la cheville traîner en longueur. Mais ce lundi, Canal Plus avançait dans son émission Late Football Club que l'ailier de l'OM aurait même une arthrose au talon expliquant ainsi en partie le retard pour revenir à la compétition.

Une information démentie dans la foulée par Jean-Pierre Bernès, l'agent de l'international français, dans la même émission : "Celui qui a donné l'information n'a jamais fait d'études de médecine. Il n'est pas blessé au talon. Concernant Thauvin, cela n'a rien à voir avec le talon. Il y a eu une réunion il y a trois jours, sa cheville est en parfait état, le joueur peut reprendre son activité à l'extérieur mais Florian Thauvin veut prendre son temps. On va le revoir cette saison sur les terrains".

Villas-Boas lassé

Avant le match contre , André Villas-Boas avait déjà donné des nouvelles concernant Florian Thauvin : "Sur la récupération de Florian, on n'a pas de bonnes nouvelles, parce que le chirurgien veut être plus patient et prudent que nous. Moi et le staff médical, on ne peut pas se mettre à la hauteur de son opinion, car c'est lui l'expert. Nous, on doit accélérer et lui (le chirurgien) ne veut pas accélérer. On peut seulement commencer à penser à lui pour le début de mars, c'est une défaite pour moi mais aussi pour le chirurgien. Mais je ne suis pas qualifié pour parler de ça. Dans ce cas-là, ça dépend un peu aussi de Thauvin, s'il doit pousser un peu plus. Il a couru sur tapis, il doit se reposer après chaque jour de travail. On va être patient".

"Il n'a rien de plus grave que ce qu'on savait déjà, un problème de cartilage et une petite lésion au talon. Je ne suis pas en condition de discuter de l'avis d'un chirurgien (l'Anglais James Calder). On était plus optimiste avant l'opération et maintenant... On va respecter le timing, voir comment se sent le joueur. C'est un retard de 20 jours par rapport à ce que l'on pensait", avait ajouté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, lassé d'attendre pour pouvoir réintégrer son joueur.

Absent depuis le 1er septembre dernier, Florian Thauvin n'a joué que dix petites minutes cette saison en . Le retour de l'ailier français ferait du bien à l'OM de Villas-Boas, ce dernier aurait ainsi plus de choix pour composer son onze de départ, étant donné que les Phocéens calent un peu ces dernières semaines. Qui plus est, avec sa saison quasiment blanche, Florian Thauvin voit ses chances de disputer l' quasiment réduites à néant.