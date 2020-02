OM, Mandanda : "Il faut savoir ne pas perdre"

Le gardien de l'Olympique de Marseille se satisfait du match nul obtenu sur la pelouse de Bordeaux et a pris la défense de Dario Benedetto.

L' l'a échappé belle ce dimanche soir sur la pelouse des Girondins de . Dans une rencontre assez terne et fermée, les Phocéens ont réussi à obtenir le point du match nul alors qu'ils ont concédé un but, finalement refusé pour une main de Pablo, mais aussi une frappe de Basic sur la barre transversale. En fin de match, Steve Mandanda a sauvé son équipe avec un arrêt de grande classe. Désigné homme du match, le gardien français s'est satisfait du résultat au micro de Canal Plus.

"Sur ce genre de coup-franc les ballons sont légèrement déviés. Il faut être sur les appuis et réagir le plus rapidement possible. Je suis sur ma ligne pour gagner un maximum de temps ça m’a souri tant mieux. Ce type de matchs ne sont pas simples pour les gardiens, on a eu de la réussite avec ce but annulé par la VAR. Parfois il faut savoir se satisfaire de ce genre de résultats", a analysé sobrement le capitaine de l'Olympique de Marseille.

"Benedetto n'est pas affecté"

"Il y a des soirs comme ça où il faut savoir se contenter de ce genre de résultats (match nul à Bordeaux) parce que ce n'est pas un résultat négatif. Il y a eu énormément de fatigue aujourd'hui, on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait faire mais on a été solidaire et on prend un point. C'est bien. Selon moi, c'est déjà bien. Ce n'est pas une période simple, on enchaine énormément de matches avec peu de jours de récupération, on essaye de faire au mieux pour être le plus frais possible. On va récupérer et on va enchaîner mercredi avec un match difficile qui nous attend à Saint-Etienne", a ajouté le gardien français.

En zone mixte, Steve Mandanda a tenu le même discours et considère ce point comme une bonne opération dans l'optique du podium : "C'était un match difficile pour nous. On a eu un peu de réussite aussi, avec ce but annulé et cette barre. Il y a des matches compliqués, comme ce soir. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre, c'est ce que l'on a fait. Même si Rennes revient à trois points. Sincèrement, vu la physionomie de cette rencontre, vu l'état, parce qu'il y a quand même un peu de fatigue car on enchaîne les matches et il n'y a pas beaucoup de jours de récupération, donc forcement c'est compliqué. Il faut se contenter de ce point, récupérer et enchaîner mercredi".

Enfin, le gardien de l'OM a pris la défense de Dario Benedetto, en manque de réussit et de confiance ces dernières semaines : "C'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit, un état d'esprit collectif. Aujourd'hui, même s'il ne marque pas, il nous apporte énormément dans le jeu. On a besoin de lui et on ne le sent pas plus affecté que cela. Il a un énorme caractère et je suis persuadé qu'il va nous mettre des buts et surtout nous faire gagner des matches".