OM, Bernès : "Tous les voyants sont au vert pour Florian Thauvin"

L'agent de l'international français a donné de ses nouvelles et en a profité pour donner des conseils à l'OM pour le mercato hivernal.

Meilleur joueur de l' durant les deux dernières saisons, Florian Thauvin n'a quasiment pas joué avec les Phocéens cette saison en raison d'un problème à la cheville. Des douleurs si intenses que l'international français a dû passer sur le billard et se faire opérer, retardant son retour. Mais sans lui, l'Olympique de Marseille a réussi à s'en sortir en terminant la première partie de saison à la deuxième place en , derrière le .

Absent depuis le 1er septembre dernier et la victoire de l’OM face à Saint-Étienne (1-0), Florian Thauvin est proche du retour à la compétition. L'ailier de l'OM est attendu par André Villas-Boas sur les pelouses du championnat de entre la fin janvier et le début du mois de février. Interrogé par Le Phocéen, Jean-Pierre Bernès, agent de Florian Thauvin, a confirmé les délais de reprises donnés par l'entraîneur portugais et a donné des nouvelles de l'ailier.

"Thauvin sera une belle recrue pour l'OM"

"Pour Florian Thauvin, on reste sur la moitié de février pour son retour. Il reprendra la course fin janvier. L'opération était inévitable et Florian a pris la bonne décision. Aujourd'hui, il est complètement dans les temps. Après avoir fait beaucoup de travail en piscine, il travaille maintenant la course sur tapis afin de continuer le renforcement de sa cheville. L'évolution est tout à fait normale et tous les voyants sont au vert. Le timing donné par Villas-Boas me parait tout à fait raisonnable", a confirmé l'agent français.

André-Villas Boas a dû faire avec un effectif limité lors de la première partie de saison en raison de certaines blessures. Le retour de Florian Thauvin sera un très bel apport pour l'ancien technicien du , dont la marge de manoeuvre sera limitée lors du mercato hivernal. Jean-Pierre Bernès considère le retour du numéro 26 des Phocéens comme le recrutement espéré par André Villas-Boas cet hiver : "Comme l'a dit récemment Villas-Boas, je pense qu'il n'est pas nécessaire de retoucher l'effectif cet hiver".

"D'ailleurs, j'ai toujours été opposé à ce mercato, dans le sens où une équipe se bâtit en début de saison et pas au milieu. Pour l'OM, le danger serait de déstabiliser un effectif qui vit très bien aujourd'hui, d'autant que le calendrier ne sera pas chargé. En tout cas, si j'étais à l'OM, je ne toucherais pas à l'effectif cet hiver. De plus, comme l'a dit son coach, Florian sera une très belle recrue pour l'OM pour la deuxième partie de saison. On sait que les places se jouent dans les deux derniers mois, et si l'OM parvient à rester bien positionné comme il l'est aujourd'hui, on peut être optimiste avec l'apport d'un joueur comme Florian. C'est vraiment ce que je souhaite pour Marseille, car c'est la capitale du football en France et l'OM doit jouer la ", a conclu Bernès.