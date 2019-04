OM - Après son retour gagnant, Luiz Gustavo scande son amour pour le club

Buteur pour son retour dans le onze titulaire de l'OM ce samedi face à Nîmes (2-1), Luiz Gustavo n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre.

C'est ce qu'on appelle communément un retour gagnant. Et au sens propre du terme. Non titularisé depuis deux mois par son entraîneur Rudi Garcia, Luiz Gustavo a contribué au succès de l'Olympique de Marseille (2-1) face au Nîmes Olympique ce samedi, dans un stade Vélodrome qui n'attendait que ça.

Après avoir touché le poteau en première période, le Brésilien, considéré comme un cadre du vestiaire olympien mais mystérieusement oublié des compositions de départ du club depuis de nombreuses semaines, a retenté sa chance en seconde période. Résultat, trois points cruciaux dans la course à l'Europe et un deuxième but inscrit suite à une frappe contrée lobant un Paul Bernardoni impuissant sur ce coup. Mais surtout, une véritable revanche personnelle.

L'article continue ci-dessous

"Je suis un mec qui n'a pas besoin de parler"

Au sortir de la rencontre, l'ancien joueur du et de Wolfsburg ne cachait d'ailleurs pas sa satisfaction face aux caméras de Canal+, heureux si bien pour le collectif olympien que pour son retour en grâce. Avec en prime, un amour affiché pour l' .​

"Oui ça n'a été pas facile, mais le plus important, ce sont les 3 points. On va essayer de chercher le plus de points pour terminer la saison à un bon classement. Je suis un mec qui n'a pas besoin de parler, je travaille et le bon dieu est toujours avec moi. Je pense que c’est un club incroyable, une ambiance incroyable, je suis amoureux d’être ici. Même si les choses ne se passent pas comme on veut parfois, je suis très heureux et je veux tout donner à ce club. On verra à la fin ce qu’il se passera", a lancé Gustavo, dans des propos qui ne manqueront pas d'accroître encore un peu plus sa côte de popularité déjà très importante sur la Cannebière.

Grâce à ce succès face aux Crocodiles, les phocéens réalisent une bonne opération au classement, reprenant la quatrième place aux Verts de l'AS Saint-Etienne et profitant de la défaite de l'Olympique Lyonnais vendredi soir (2-1) pour revenir à cinq points du podium, synonyme de Ligue des Champions.