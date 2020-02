OM - André Villas-Boas : "Payet ? Il est dans une forme extraordinaire​"

L'entraîneur de l'OM savourait la nouvelle victoire de son équipe en conférence de presse. Une victoire offerte par un exploit de Dimitri Payet.

Sur sa lancée, l'Olympique de Marseille s'est de nouveau imposé ce samedi soir. Opposés au TFC, les hommes d'André Villas-Boas ont assuré les trois points en l'emportant sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but splendide inscrit par l'inévitable Dimitri Payet.

Comptant désormais 9 points d'avance sur , troisième, le club phocéen est plus que jamais en lice pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, l'objectif fixé à André Villas-Boas en début de saison. Après la rencontre, le technicien portugais reconnaissait toutefois une victoire un brin chanceuse.

"Dimitri Payet ? Il est dans une forme extraordinaire​"

"Aujourd'hui, on a eu un peu de chance, d'autant plus qu'on aurait pu être menés très rapidement. On n'a pas réussi grand-chose en première période, on voulait mettre la pression en seconde mais on avait besoin de magie. Et Payet a encore eu un moment de génie", a expliqué l'entraîneur, avant de louer la très bonne forme de Dimitri Payet, qui s'impose plus que jamais comme le fer de lance de l'équipe olympienne ces dernières semaines.

"Dimitri Payet ? Il est dans une forme extraordinaire, on en avait besoin aujourd'hui parce que l'équipe était fatiguée et qu'on jouait face à un TFC très courageux, qui nous a laissé peu d'espace", a expliqué André Villas-Boas en conférence de presse, satisfait.