Pour vous, l'OM a fait le plus dans la course à la Ligue des Champions

2ème de Ligue 1 avec 9 points d'avance sur la 4ème place, l'OM a fait un pas décisif vers une qualification en C1 en battant le TFC selon vous.

Vainqueur de (1-0) samedi grâce à un but de Dimitri Payet, l' a encore conforté sa deuxième place au classement. Les Phocéens comptent quarante-neuf points en vingt-quatre matches de championnat et poursuivent leur marche en avant. En début de saison, malgré un recrutement limité, les dirigeants de l'OM avaient fixé comme objectif à André Villas-Boas de terminer sur le podium. Et celui-ci semble plutôt bien parti pour y parvenir...

En effet, grâce notamment à la saison mitigée de l'ensemble des cadors, hormis le , l'Olympique de Marseille se retrouve en bonne position pour retrouver les sommets européens la saison prochaine, d'autant que les Phocéens pourront prochainement compter sur le retour de blessure de Florian Thauvin, qui pourrait s'avérer être un atout de taille dans le sprint final... Bref, plus que jamais à Marseille, tous les feux sont au vert.

Pour vous, l'OM sera sur le podium en fin de saison

Néanmoins, force est de constater que la route est encore longue pour l'équipe entraînée par André Villas-Boas, tandis que le et le LOSC, libérés de leurs participations en Coupe d'Europe, constituent toujours des menaces. Enfin, l'Olympique Lyonnais, un club certes habitué des qualifications en Ligue des Champions et généralement à l'aise au moment de disputer des fins de saisons à suspens, a encore perdu des points ce dimanche, face au PSG (4-2), et accuse un retard particulièrement conséquent (16 points).

2ème de avec 9 points d'avance sur la 4ème place, l'@OM_Officiel a-t-il fait un pas décisif vers une qualification en C1 en battant le TFC ? — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) February 9, 2020

C'est pourquoi nous vous avions posé une question sur nos différents réseaux sociaux : peut-on considérer que l'OM a fait un très grand pas vers une qualification en Ligue des Champions en battant le TFC ? La question vous avait été posée sur Facebook et Twitter et les résultats sont sans appel : pour vous, André Villas-Boas et les siens ont fait le plus dur dans leur quête de retrouver la Ligue des Champions. Ainsi, sur Twitter, vous avez été 66% a répondre favorablement à notre question. Même son de cloche sur Facebook (70%). Si l'optimisme est donc de mise concernant les Phocéens, gare à ne pas tout gâcher dans le sprint final...