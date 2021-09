Olivier Giroud explique son départ de Chelsea : "À la fin ça a été trop dur"

Olivier Giroud a rejoint l'AC Milan cet été après une fin d'aventure devenue insupportable à Chelsea, marquée par un temps de jeu trop limitée.

Après plusieurs saisons à se contenter d'un rôle limité à Chelsea, Olivier Giroud a fait le choix de découvrir l'Italie et l'AC Milan cet été. Transféré en Serie A, celui qui avait gagné la Ligue des Champions avec les Blues de Thomas Tuchel n'en pouvait plus d'être sous-estimée à Londres. D'où son départ vers un nouveau projet.

"À un moment donné, il fallait prendre une décision"

Au micro de l'émission Téléfoot, sur TF1, l'attaquant français s'est confié sur les circonstances de son départ, admettant avoir eu beaucoup de mal à vivre ses derniers mois à Chelsea. "C’était difficile de quitter un tel club et de quitter l’Angleterre, j’y ai passé neuf ans, mes enfants sont nés là-bas, ma famille s’y sentait vraiment bien. J’aimais beaucoup la Premier League aussi, mais, à un moment donné, il fallait prendre une décision", a d'abord expliqué le Champion du Monde 2018.

"Les trois derniers mois que j’ai vécus là-bas, et d’ailleurs je l’avais dit au coach Tuchel, à la fin ça a été trop dur. Donc pour moi ça a été comme une évidence de quitter le club. C’est une page qui se tournait avec de l’émotion et de magnifiques moments passés. Des bons souvenirs et des moins bons, mais il y a quand même eu trois jolis titres", a ensuite expliqué l'ancien d'Arsenal et de Montpellier, qui a donc fait le choix de rejoindre le club mythique de l'AC Milan pour se relancer, à l'âge de 34 ans.

Olivier Giroud a disputé trois rencontres de Serie A avec l'AC Milan cette saison. Titularisé à trois reprises, l'attaquant a inscrit deux buts en 226 minutes jouées. Suffisant pour espérer convaincre Didier Deschamps de le faire revenir en sélection ? Pour rappel, il avait été le grand absent du dernier rassemblement tricolore, payant potentiellement sa sortie médiatique en marge de l'Euro 2020. Toujours sur Téléfoot, l'attaquant s'est d'ailleurs dit surpris par ce choix non expliqué par le sélectionneur...