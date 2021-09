Samir Nasri annonce son départ à la retraite

Samir Nasri a confirmé sa retraite du football professionnel à l'âge de 34 ans.

Samir Nasri est sans club depuis qu'il a quitté Anderlecht en 2020. Il n'a fait que huit apparitions avec les géants belges avant que des blessures n'écourtent sa saison.

Depuis, l'ancien international français travaille comme expert sur la chaîne de télévision Canal+ et affirme que ses jours de match sont derrière lui.

L'ex-milieu de terrain d'Arsenal et de Manchester City affirme que la suspension de 18 mois qui lui a été infligée en 2018 pour avoir reçu un traitement intraveineux dans une clinique de Los Angeles a joué un rôle clé dans sa décision de prendre sa retraite.

Il a déclaré au Journal du Dimanche : "Un épisode m'a fait très mal et a changé mon rapport au football : ma suspension. J'ai découvert que, plus qu'injuste, je n'avais pris aucun produit dopant. C'était juste une injection de vitamines parce que j'étais malade. Cela m'a coupé dans mon élan.

Après son retour de suspension, Nasri a rejoint West Ham avec un contrat à court terme, mais n'a joué que six fois avant que son contrat n'expire, et il a ensuite rejoint Anderlecht.

"Je suis revenu à West Ham avec un entraîneur que je connaissais (Manuel Pellegrini). C'était parfait mais je me suis blessé trois fois de suite", a-t-il ajouté.

"Là, Vincent Kompany m'a appelé pour venir à Anderlecht. Il y avait un côté émotionnel, mais aussi l'idée d'être un joueur et aussi un peu dans le staff. Comme j'aimerais être entraîneur, je me suis dit que j'allais apprendre avec lui. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Puis le championnat a été arrêté à cause de la pandémie de Covid-19.

"Après cela, je n'avais pas forcément envie de continuer. Aucun challenge ne s'est imposé à moi et je ne me voyais pas revenir en France si ce n'était pas pour jouer à Marseille."