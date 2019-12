OL - Un retour de Mariano Diaz ?

Au placard au Real Madrid, l'attaquant espagnol est disponible sur le marché. L'OL songerait à la possibilité de le faire revenir en France.

L'aventure de Mariano Diaz au tourne au cauchemar. Pas la moindre minute disputée cette saison en équipe première par l'attaquant espagnol de 26 ans. Rien à se mettre sous la dent, aucune entrée ni en , ni en , et encore moins en . L'attaquant passé par l'Olympique Lyonnais est mis au placard par Zinedine Zidane, la faute à une concurrence féroce en attaque cette saison.

Il faut dire que même Luka Jovic, recruté à prix d'or l'été dernier, souffre de la concurrence avec Karim Benzema et ne bénéficie pas d'un temps de jeu conséquent. Alors pour ce qui est de Mariano Diaz, sauf grave blessure d'un concurrent direct, il est appelé à passer l'ensemble de la saison sur le banc de touche. Mais Mariano Diaz pourrait profiter du mercato d'hiver pour aller se relancer loin de Madrid. En effet, l' se serait déjà positionné sur le dossier, mais le club italien ne sera pas seul.

Un prêt sans option d'achat ?

Selon les informations de Le Progrès, ce mardi à la veille de l'ouverture du marché des transferts, l'Olympique Lyonnais pourrait également tenter sa chance pour Mariano Diaz. Le club rhodanien, orphelin de Memphis Depay jusqu'à la fin de la saison, serait attentif à l'évolution du dossier concernant son ancien attaquant. Il faut dire que Mariano Diaz avait brillé lors de son unique saison dans le Rhône avec dix-huit buts inscrits en trente-quatre matches de .

Les Gones ont besoin d'un renfort de poids en attaque afin d'accompagner Moussa Dembélé durant la seconde partie de saison et de pallier les absences de Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde. Mariano Diaz présente l'avantage de bien connaître la , d'y avoir brillé, mais aussi de connaître le club lyonnais ce qui sera un gain de temps pour l'adaptation de l'attaquant de 26 ans. Qui plus est, le Real Madrid ne retiendra pas Mariano.

L'Olympique Lyonnais pourrait selon toute vraisemblance obtenir un prêt de la Casa Blanca de six mois, sans la moindre contrepartie financière, avec pour seule dépense le salaire de l'avant-centre espagnol s'élevant à 2 millions d'euros. Reste à savoir si l'OL a totalement confiance en Mariano Diaz, dont l'incertitude est totale concernant son niveau de jeu actuel et surtout sa condition physique, lui qui n'a quasiment pas joué depuis un an et demi au plus haut niveau.