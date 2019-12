OL - Une offre pour Gedson Fernandes ?

L'Olympique Lyonnais, à la recherche de renforts, voudrait s'attacher les services de Gedson Fernandes, jeune milieu de terrain de Benfica.

L'Olympique Lyonnais a bien l'intention d'être offensif durant le mois de janvier. Privés de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, blessés jusqu'à la fin de la saison, les Gones ont besoin de renforts dans plusieurs secteurs du jeu, que ce soit en attaque pour pallier au forfait du Néerlandais, en défense où Léo Dubois et Youssouf Koné sont absents, mais aussi dans l'entrejeu où les options de Rudi Garcia sont limitées avec le forfait de Jeff Reine-Adélaïde et le possible départ de Lucas Tousart.

Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique Lyonnais aurait trouvé une cible de choix pour renforcer le milieu de terrain. En effet, les Gones devraient formuler une offre pour Gedson Fernandes, milieu de terrain de 20 ans évoluant à . Selon les informations du média français, l'offensive de l'Olympique Lyonnais auprès de ses homologues lisboètes devrait avoir lieu dès le retour de vacances de Jean-Michel Aulas.

40 millions d'euros minimum

L'Olympique Lyonnais souhaiterait s'attacher les services de Gedson Fernandes sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Blessé durant une partie de la première moitié de saison, Gedson Fernandes a manqué le bon wagon du côté de Benfica. Le milieu de terrain de 20 ans a été titularisé seulement deux fois en douze apparitions toutes compétitions confondues cette saison. La proposition de l'OL pourrait donc séduire le joueur.

Néanmoins, Gedson Fernandes, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros, est considéré comme un grand espoir par Benfica. Les Lisboètes ne lâcheront pas si facilement le milieu de terrain portugais qui a été l'une des révélations de la saison dernière avec l'arrivée de Bruno Lage, faisant confiance aux jeunes, à la tête de l'équipe première. L'OL devra donc gonfler l'option d'achat de Gedson Fernandes pour espérer se le faire prêter. Selon RMC, Benfica n'acceptera pas qu'elle soit inférieure à 40 millions d'euros.

Les Gones savent que ce ne sera pas une chose aisée de négocier avec Benfica pour Gedson Fernandes. En effet, l'OL s'était déjà heurté aux exigences de Benfica concernant un autre de ses grands potentiels : Ruben Dias. Les Gones avaient échoué à faire venir le défenseur central portugais à l'été 2018 malgré des offres aux alentours de 35 millions d'euros, alors que le champion du demandait 60 millions d'euros.