OL, un cadre proche d'un départ

Un cadre de l’Olympique Lyonnais pourrait quitter le club avant la fin de la saison.

A la traine pendant la première partie de saison, l’OL parvient à relever la tête petit à petit. Même s’il a mal débuté l’année, l’Olympique Lyonnais s’est relancé grâce à l’apport de ses recrues hivernales. L’arrivée de ces dernières justement, oblige le club rhodanien à revoir sa masse salariale. Et pour ça, il faudrait libérer certains joueurs dont un cadre qui pourrait quitter le Rhône très bientôt.

L’OL veut libérer sa masse salariale

Epinglé par la DNCG la saison dernière, l’OL était obligé de rester discret sur le marché des transferts l’été dernier. Dans le même temps, le club a dû laisser plusieurs de ses joueurs à l’image de Bradley Barcola (PSG) ou encore, Castello Lukeba (Lepzig). Il a fallu attendre cet hiver pour voir la DNCG assouplir l’encadrement de la masse salariale de l’OL et permettre enfin au club de recruter à nouveau.

Le président lyonnais, John Textor, n’a pas mis du temps à sortir le chéquier et à débloquer un montant d’environ 50 millions d’euros pour le mercato de Lyon. Avec les moyens, l’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato hivernal très intéressant. Des vedettes comme Nemanja Matic, Said Benrahma ou encore Orel Mangala, ont rejoint le Rhône en plus de Lucas Perri, Adryelson, Gift Orban et Malick Fofana. Mais une fois encore, l’OL va devoir céder des joueurs pour équilibrer la masse salariale. Et le premier à y passer est un cadre de l’équipe.

L'article continue ci-dessous

Dejan Lovren sur le départ de l’OL

Après un premier passage entre 2010 et 2013, Dejan Lovren a fait son retour à l’Olympique Lyonnais à l’hiver 2023. Après une première saison discrète, le Croate a eu des difficultés lors de la phase aller de cette saison comme l’ensemble de l’équipe. En fin de contrat en 2025, Dejan Lovren est poussé vers la sortie par l’OL pour libérer la masse salariale, le joueur ayant l’un des plus gros salaires de l’effectif (4 millions d’euros par an, ndlr). Même s’il est toujours au club après la fin du mercato hivernal, l’ancien défenseur de Liverpool pourrait bien partir avant la fin de saison. En effet, Dejan Lovren est dans le viseur du Dinamo Zagreb.

Selon le média croate, Index, repris par Foot Mercato, son club formateur souhaiterait le faire revenir pour renforcer sa défense. Toutefois, alors que le mercato prend fin le 15 février en Croatie, le volet financier pourrait bloquer l’opération. A en croire Foot Mercato, le Dinamo Zagreb dispose de plusieurs options dont un prêt jusqu’à la fin de la saison mais le club croate ne prendrait en charge qu’une partie du salaire du joueur. En outre, Dejan Lovren pourrait aussi résilier son contrat avec l’OL et filer en Croatie en tant qu’agent libre. Ce qui nécessiterait un gros effort financier de sa part puisqu’il sera obligé de baisser son salaire.