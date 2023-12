OL : Agacé par la situation du club, Lovren détruit ses coéquipiers

Le défenseur de l’OL, Dejan Lovren, a fustigé l’attitude de ses coéquipiers vendredi en conférence de presse.

L’Olympique Lyonnais est au bord du gouffre cette saison. Bon dernier de Ligue 1, l’OL (7 pts) n’a remporté qu’un seul match après 14 journées. Pire encore, les Gones ont subi une correction face à leur éternel rival, l’OM, mercredi lors de l’Olympico. Des résultats décevants qui mettent le club rhodanien dans une très mauvaise posture. Mais s’il y a un joueur qui croit toujours au retour en forme de l’OL, c’est Dejan Lovren.

Dejan Lovren, toujours optimiste pour l’OL

« J’ai beaucoup de messages à faire passer. Mais ce n’est pas facile d’en faire passer un et que ça change direct. Le premier message, c’est quoi faire jusqu’à la fin ? Pour moi, les joueurs, les supporters, on ne peut pas baisser les bras. Si on fait ça, c’est qu’on est fini. Ceux qui disent qu’on est déjà en Ligue 2 ? Ce sont ceux qui ne croient pas. Moi, j’y crois jusqu’à la fin, je sais que c’est dur de dire ça dans une situation difficile. Quand c’est difficile dans la vie, on n’a pas le droit de baisser la tête. Moi, je serre les dents, les bras et après, tu as de la méchanceté en toi. C’est simple, je ne suis pas venu pour jouer la Ligue 2. L’OL n’est pas une équipe pour la Ligue 2 », lance d’emblée Dejan Lovren en conférence de presse.

Dejan Lovren attaque ses coéquipiers

Les prestations de l’OL laissent à désirer cette saison. Les joueurs ne montrent pas une véritable envie de sortir de cette impasse. Pour Dejan Lovren, c’est une question de mentalité et de manque de confiance en soi, des choses à changer impérativement au sein du club. « Il faut changer beaucoup de choses. Des choses que je ne peux pas évoquer ici. J’ai toujours la confiance en cette équipe. C’est difficile parce que parfois les joueurs n’ont pas confiance en eux. Mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde doit tout donner, on a besoin d’être solide. Et dans tous les domaines. Ça ne suffit pas de jouer un match, on a besoin de tout le monde à 100%. Et personnellement, quand je vois les derniers matches, on n’est pas à 100% », confie l’ancien international croate.

« Quand je dis 100%, c’est dans tous les domaines. Ce n’est pas que maintenant. Je parle déjà de quand je suis arrivé l’année dernière. C’est mentalement, la mentalité, c’est question de ça. Il n’y a plus la mentalité qu’il y avait il y a 10 ans malheureusement. Moi, je ne comprends pas la différence entre le match de l’OM et celui contre Lens. Un Olympico, tu n’as pas besoin de beaucoup parler normalement. Tu sais ce que ça signifie. Quand je dis qu’on n’était pas à 100%, peut-être qu’on n’avait pas conscience de ce match, son importance », poursuit l’ancien défenseur de Liverpool.

Lovren ouvre la porte de la sortie aux pessimistes

Le vice-champion 2018 n’en a pas encore fini avec ses coéquipiers. Tout en reconnaissant le besoin de l’OL de se renforcer, Lovren invite les pessimistes à quitter le club. « On a besoin de renforts, bien sûr. La porte est ouverte, elle l’est aussi pour ceux qui ne sont pas contents et ne se sentent pas bien ici. Mais on a besoin de tout le monde, j’espère qu’on va trouver des joueurs qui vont aider le club », attaque Dejan Lovren. Le défenseur rhodanien revient encore sur l’aspect de la mentalité des joueurs qui voient déjà l’OL en division inférieure.

Pour Lovren, c’est clair : L’OL n’a rien à faire en Ligue 2 et il sera prêt à le rappeler à tous les autres. « Peur de la L2 ? Je ne veux même pas penser à cette question. Peut-être que certains joueurs pensent à ça. Et s’ils pensent ça, j’espère qu’ils vont venir à côté de moi pour que je puisse leur expliquer. Ce n’est pas le moment de penser à ça. Mais chacun doit être motivé, même les remplaçants, car les remplaçants peuvent changer les choses. (…) J’essaye de communiquer, c’est le plus important. J’essaye de montrer les choses sur le terrain. Mais comme j’ai dit, parfois, on ne comprend pas ce qu’on doit faire. Je donne des conseils, chaque matin, mais à la fin, c’est à la personne de comprendre ou ne pas comprendre. Est-ce qu’elle est consciente de la situation ou pas ? Après, je ne peux pas crier chaque match, ce n’est pas mon boulot », tonne Dejan Lovren.