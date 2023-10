OL : Un ancien joueur se paie John Textor

Défait dimanche par Clermont (1-2), l’OL est bon dernier du classement. Et cette situation indispose cet ancien du club qui critique John Textor.

Alors que la crise a atteint son paroxysme à Lyon, John Textor, le propriétaire du club a tenu des propos hors sol qui continuent de susciter la colère de plusieurs observateurs dont Laurent Fournier, un ancien du club.

Fournier irrité

La situation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 est loin d'être idéale. Après neuf journées, le club rhodanien se trouve à la 18e place du classement, avec seulement 3 points au compteur. La défaite de ce dimanche contre Clermont (1-2) n'a fait qu'aggraver la crise qui sévit au sein de l'équipe.

Si le propriétaire du club, John Textor, a minimisé la menace d'une possible relégation en Ligue 2, l'ancien joueur de l'OL, Laurent Fournier, craint sérieusement pour l'avenir de son ancienne équipe.

« Vu la suite du calendrier, oui, l'OL peut descendre... J'étais devant ma télé, dimanche, et je râlais sur mon canapé. C'est terrible. Toutes les histoires des dernières semaines ont quand même dû perturber le groupe. Quand on lit tout ce que vous racontez... On dirait que certains ne font pas les efforts, et il y a le problème du retour des anciens : on dit toujours que c'est compliqué, et cela se vérifie. Et puis, est-ce que le changement d'entraîneur va apporter quelque chose ? Je n'y crois pas. (...) J'ai eu l'impression que certains n'avaient pas assez envie, et que d'autres ne parvenaient pas à avoir le niveau de la Ligue 1, face à Clermont : c'est grave. Mais le club a vendu trop de joueurs importants, et notamment Bradley Barcola, qui avait beaucoup pesé dans la seconde partie de saison dernière », a déclaré l'ancien coach du Paris Saint-Germain au quotidien L'Equipe.

Le pessimisme de Fournier

Laurent Fournier pointe du doigt plusieurs facteurs qui contribuent à la crise actuelle de l'OL. Tout d'abord, il évoque l'impact des récentes histoires et controverses qui ont perturbé l'équipe. Les tensions en coulisses semblent se répercuter sur le terrain, où certains joueurs semblent manquer d'engagement. La situation est d'autant plus compliquée que l'équipe doit composer avec le retour de certains anciens joueurs, ce qui peut créer des frictions.

Le changement d'entraîneur, une lueur d'espoir pour certains clubs en difficulté, ne semble pas susciter l'optimisme de Fournier. Il doute que cela puisse véritablement changer la donne pour l'OL. Les résultats récents semblent confirmer ses craintes, et la défaite contre Clermont en est une illustration.

Un autre point soulevé par Fournier concerne les ventes de joueurs clés. Il mentionne notamment le départ de Bradley Barcola, un élément important de la saison précédente. La perte de ces joueurs de qualité a fragilisé l'équipe lyonnaise et compliqué sa performance en Ligue 1.