OL, Tatarusanu évoque sa situation : "Ce n'est pas une tragédie"

Doublure d'Anthony Lopes, le gardien roumain va disputer le quart de finale de Coupe de la Ligue contre Brest ce mercredi.

Ciprian Tatarusanu vit une drôle de saison. Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, libre de tout contrat après son départ du FC , l'international roumain s'imaginait probablement voir Anthony Lopes partir et endosser le rôle de numéro un, ou tout du moins être en réelle concurrence avec l'international portugais, mais en réalité il doit se contenter des miettes. Après avoir fait savoir qu'il était mécontent en début de saison, Ciprian Tarusanu semble avoir accepté sa situation.

Présent en conférence de presse à deux jours du quart de finale de la face à Brest, Ciprian Tatarusanu va profiter de cette occasion pour se montrer et prouver à Rudi Garcia qu'il peut compter sur lui. Devant les médias, l'international roumain s'est exprimé sur sa situation personnelle : " Je suis en conférence de presse donc je jouerai mercredi. Je suis prêt et je me prépare à jouer tous les matches. Ce n'est pas une tragédie de ne pas jouer beaucoup mais je travaille pour essayer de faire évoluer les choses. Je me sens bien et je m'entraîne chaque jour. Je ne pense pas à partir cet hiver. J'essaye de tout donner quand je joue".

"La situation la moins bonne, c'est celle de nos copains blessés"

"Je m’entraîne pour chaque match, mais c’est la décision de l’entraîneur et je la respecte. (…) J’ai de l’expérience. J’attends le match pour faire ce que je sais faire, pas pour essayer de faire trop de choses pour montrer que je suis en forme. Le plus difficile, c’est de rester sur le banc, ça me fait mal au dos (rires). C’est difficile de ne pas jouer. ce n’est pas moi qui fais l’équipe, c’est le coach. Il prend des décisions et il est responsable des résultats de l’équipe" , a ajouté le portier roumain.

Ciprian Tatarusanu a eu une pensée pour ses coéquipiers blessés : "Je ne suis pas l’unique joueur qui ne joue pas. Je m’entraîne pour changer la situation, on verra. Je ne pense pas beaucoup au mercato d’hiver parce qu’il est court. C’est une année bizarre pour moi parce que je ne joue pas. Pour l’entraîneur, je suis deuxième gardien. Je suis bien, je m’entraîne chaque jour. La situation la moins bonne, c’est celle de nos copains qui sont blessés. Je vais essayer de tout faire pour gagner le match mais cela ne sera pas facile car Brest est une bonne équipe" .

Enfin, l'international roumain a évoqué les jeunes de l'Olympique Lyonnais : " Lui (Rayan Cherki), Amine Gouiri et Maxence Caqueret sont de bons joueurs sinon ils ne seraient pas avec nous. Ils ont besoin de continuer à travailler pour rester à ce niveau. Rayan Cherki essaye aussi de nous mettre des petits piqués à l'entraînement mais il n'a pas encore réussi (sourire)".