OL, Garcia : "La priorité, c'est un joueur offensif"

Avant d'affronter Brest en Coupe de la Ligue, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évoqué le mercato en conférence de presse.

Large vainqueur de Bourg-en-Bresse en , l'Olympique Lyonnais va vouloir continuer sur sa lancée en venant à bout de Brest en . En manque de confiance en fin d'année 2019, l'équipe de Rudi Garcia veut enchaîner les bons résultats. Qui plus est, les Gones vont vouloir capitaliser et marquer le maximum de points en attendant une ou plusieurs arrivées durant le mois de janvier afin de les aider à atteindre leurs objectifs.

En conférence de presse, Rudi Garcia a été confronté à plusieurs questions sur le mercato d'hiver. Dans le besoin suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde, l'OL s'active en coulisses. L'entraîneur français a confirmé que la priorité demeure dans le secteur offensif : "La priorité c'est de prendre un joueur offensif car on a deux joueurs qui ne reviendront pas. Au milieu c'est juste de dire qu'il y a moins d'urgence après les bons matchs de Maxence Caqueret et Jean Lucas".

"On a trop d'absents pour laisser des joueurs partir"

"Je fais confiance à Florian Maurice et Juninho. Si une bonne opportunité se présente pour améliorer l'équipe c'est bien. Des départs ? On a trop d'absent sur blessures pour laisser partir des joueurs en attaque. Moussa Dembélé a montré qu'il pouvait vite retrouver le chemin des filets. C'est important d'avoir de la densité au milieu. Maxence Caqueret va comme un gant à un système où l'on cherche à avoir une plus grand emprise sur le jeu. Il a fait des matchs très intéressants. Mais il reste jeune et il faut continuer", a ajouté l'entraîneur de l'OL.

Rudi Garcia est satisfait de l'état d'esprit de son groupe depuis la reprise et compte bien profiter des Coupes pour briller et tenter d'accrocher un trophée : "On doit savoir garder de la fraîcheur et enchaîner les victoires nous donnera de la confiance. Pour y arriver on a fait beaucoup de travail physique pour durer avec l'accent sur le volume. Il faudra être bon jusqu'à la fin du mois de mai. Il y a de l'enthousiasme à l'entraînement après cette coupure".

"Il faut faire attention aux cadences infernales. Sans la Coupe de la Ligue la saison prochaine, il faudrait que l'on ait un peu de repos. Il faut continuer avec beaucoup de sérieux car nous visons une qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. On est à pour gagner des titres et en l'emportant mercredi on se rapprocherait d'un trophée potentielle. On est à Lyon c'est pour gagner", a conclu le technicien de l'Olympique Lyonnais.