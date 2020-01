Mercato - OL : Seri bloqué par Galatasaray ?

Fatih Terim, entraîneur de Galatasaray, souhaite conserver le milieu de terrain passé par l'OGC Nice.

L'Olympique Lyonnais continue d'oeuvrer en coulisses pour combler ses manques suite aux nombreuses blessures dans son effectif. Les Gones aimeraient dans l'idéal, comme l'avait confirmé Juninho durant le mois de décembre, enregistrer un renfort par ligne. En défense, les blessures de Léo Dubois et de Youssouf Koné incitent les Gones à se renforcer, tandis qu'en attaque et au milieu de terrain, l'OL a perdu Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde jusqu'à la fin de la saison lors du même match.

Les pistes se multiplient notamment en attaque et au milieu de terrain où il y a urgence. Plusieurs noms ont filtré ces dernières semaines, et le dernier en date pour renforcer l'entrejeu du club rhodanien mènerait à Jean-Michaël Seri. La presse anglaise a expliqué ce week-end que les Lyonnais souhaitaient tenter le coup pour récupérer l'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice, actuellement prêté à par , avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2022.

L'Olympique Lyonnais est désireux de renforcer son groupe avec des joueurs expérimentés à la demande de Rudi Garcia et Jean-Michaël Seri correspond totalement au profil recherché. Plusieurs clubs seraient également venus aux renseignements ces derniers jours dont et l'AS pour s'attacher les services du milieu de terrain ivoirien. Ce dernier aurait apprécié les approches de l'OL mais se heurterait au refus de son entraîneur.

Selon les informations de Foot , Fatih Terim se serait entretenu avec Jean-Michaël Seri pour lui signifier qu’il comptait sur lui et qu’il mettait son veto à un transfert. Il sera donc difficile de convaincre le club turc de céder le milieu de terrain passé par l'OGC Nice. En effet, l'entraîneur turc est une véritable légende dans le club stambouliote, lui qui a eu plusieurs passages marquant au sein du club, ayant notamment remporté la Coupe de l'UEFA en 2000.

Jean-Michaël Seri présente l'avantage de connaître à la perfection la puisqu'il a évolué durant trois ans à l'OGC Nice où il a explosé au plus haut niveau et aurait même pu rejoindre le suite à une très belle saison chez les Aiglons. L'international ivoirien devrait donc terminer la saison en . De son côté, l'Olympique Lyonnais va devoir continuer de chercher et de creuser d'autres pistes pour se renforcer cet hiver.