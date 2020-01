OL - Satisfait, Rudi Garcia prévient : "On n’a rien gagné​"

Après la qualification des siens pour la finale de la Coupe de la Ligue, l'entraîneur de l'OL s'est montré très mesuré : tout reste encore à faire.

Pour la première fois depuis 2014, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, mardi soir. Contre (2-2, 4-3 t.a.b), les Lyonnais se sont réveillés en seconde période et se sont arrachés jusqu'au bout pour offrir à leurs supporters un match au Stade de . Reste à savoir si l'OL disputera cette échéance face au ou face au . Au sortir de la rencontre, Rudi Garcia se satisfaisait du résultat.

"Cela fait beaucoup d’attente, mais on n’a rien gagné​"

"C’est une première étape, on est qualifié pour la finale. Maintenant, on verra si c’est contre Reims ou le PSG. Ça fait plaisir de voir un Groupama Stadium comme cela. Mais c’est une qualification méritée. On a fait une première période exécrable et une bonne deuxième (...) On n’a pas pu produire le jeu en 1ère car Lille pressait très bien, et on a utilisé un peu plus de jeu direct ensuite. Il n’y a pas de honte à sauter des lignes. Du coup, on n’a plus souffert et on les a mis en difficulté", a d'abord analysé le technicien au micro de Canal+, avant de demander aux fans des Gones de la patience et de la mesure.

"C’est super pour nos supporters. Mais la finale est dans deux mois. Cela fait beaucoup d’attente, mais on n’a rien gagné", a ainsi ajouté l'entraîneur de l'OL, notamment passé par le LOSC durant sa carrière. Si rien n'est fait, force est de constater que ce rendez-vous de gala devrait avoir une incidence positive sur le vestiaire rhôdanien. Ce mercredi soir, nul doute que c'est toute une ville qui aura les yeux rivés sur le match opposant le Stade de Reims au Paris Saint-Germain.