Coupe de la Ligue - Reims-PSG : une muraille à franchir pour Paris et ses stars

Pour venir à bout de Reims ce mercredi (21h) en demi-finale de la Coupe de la Ligue, le PSG devra prendre à revers la meilleure défense de Ligue 1.

Si Paris caracole en tête de tous les classements cette saison, il n'est pas la meilleure défense de . Avec 13 buts encaissés, Reims fait mieux que le PSG (14). Une défense de fer que l'équipe de Thomas Tuchel devra contourner ce mercredi (21h), en demi-finale de la .

Ce match aura un air de revanche pour Paris qui a concédé la défaite par deux fois contre Reims en 2019 : 3-1 en mai dernier, puis 2-0 au Parc des Princes au mois de septembre. Des résultats qui incitent à la prudence même si Neymar et Kylian Mbappé, préservés à Lorient, devraient être de retour dans le onze de départ.

Les deux stars du PSG ne seront pas de trop pour faire tanguer l'axe Disasi-Abdelhamid. Ils devront aussi surprendre le dernier rempart Predrag Rajković (24 ans). Recruté l'été dernier, le gardien serbe a déjà fait oublier Edouard Mendy. Une belle trouvaille pour la cellule de recrutement rémoise, qui a dû charbonner ces deux dernières années pour remodeler une défense qui a d'abord perdu Julian Jeanvier, puis Björn Engels plus récemment.

Disasi suivi par de grosses écuries

Malgré ces départs majeurs, le est toujours aussi solide. Le fruit d'un "travail mené sur le long terme qui a commencé quand je suis arrivé, en " , assure Yunis Abdelhamid (32 ans), dans des propos rapportés par l'AFP. Il y a eu du turn-over mais les nouveaux se sont toujours rapidement adaptés. C'est aux anciens, comme moi, de les mettre dans les meilleures conditions."

La réussite du jeune Axel Disasi en est la preuve. Arrivé à l'été 2016, l'espoir de 21 ans a passé les échelons petit à petit pour devenir aujourd'hui un élément incontournable du Stade de Reims. Il n'a pourtant connu sa première titularisation en L1 qu'en fin de saison passée, contre Paris justement. Et depuis, sa complicité avec Abdelhamid n'est plus à prouver. Plusieurs grands clubs européens sont même déjà venus l'observer.

"Axel est un jeune qui écoute et travaille bien. Il a un grand avenir devant lui" , précise Abdelhamid à propos de son partenaire. Quand David Guion ajoute : "Il y a un gaucher et un droitier mais aussi un élément expérimenté, calme et mature associé à un jeune joueur qui découvre le haut niveau. Ils sont très complémentaires."

Le son de cloche est le même sur les côtés où Thomas Foket, Hassane Kamara ou encore Ghislain Konan font parfaitement leur job. Paris est prévenu. "Ils sont très forts défensivement, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. C'est la meilleure défense de . Il sera nécessaire d'être patient pour avoir plus de possibilités offensives, explique Tuchel. Et de conclure : "Ce sera peut-être un match difficile. Mais je pense que nous sommes prêts à gagner."