OL - Rudi Garcia : "Une seule motivation : faire gagner le club"

Le nouvel entraîneur lyonnais a été présenté aux médias au lendemain de sa nomination. Il s'est montré ambitieux pour sa nouvelle équipe.

Sylvinho écarté au lendemain du revers dans le derby contre Saint-Étienne (0-1), l'OL tient depuis ce lundi son nouvel entraîneur en la personne de Rudi Garcia. Ses objectifs avec sa nouvelle équipe, le style de jeu qu'il compte mettre en place ou encore la surprise liée à son arrivée à , l'ancien technicien de et de l'OM a évoqué divers sujets.

Les objectifs du club

"On a tous une seule motivation, faire gagner l'OL. C'est à nous d'être convaincants sur le terrain, avec des victoires. Il faut se qualifier en . (...) On est déjà au quart de la saison. Tout le monde veut que l'OL gagne. J'ai défendu mon club lorsque je le devais. On a beaucoup de talent offensif dans cette équipe. Je veux que cette équipe impose son jeu."

Le style de jeu qu'il veut mettre en place

"Il faut faire gagner cette équipe. J'ai des idées et des convictions. Je veux les transmettre aux joueurs. (...) Il faut qu'on soit l'Olympique Lyonnais basé sur un jeu de possession. Il faudra imposer son jeu. Peu importe le passé, je me dois de convaincre les joueurs avec mon projet de jeu. Mon équipe devra courir et être équilibrée. (...) On va également s'appuyer sur le centre de formation. Les jeunes ont beaucoup de qualité. Mon staff regarde d'un œil avisé le centre de formation."

"J'ai défendu mes couleurs par le passé aussi un peu par obligation, car je me sentais le seul à le faire"

L'effectif

"On peut avoir des idées sur les joueurs mais il faut les connaître de l'intérieur. J'ai besoin de mieux connaître mes joueurs. Je veux rencontrer chaque joueur pour connaître leur état d'esprit. On n'aura pas tout l'effectif à disposition samedi."

Son arrivée surprise à Lyon

"L'Olympique Lyonnais est un des meilleurs clubs en et très souvent en Ligue des champions. Mon échange avec Juninho m'a beaucoup plus, il est très passionné."

"Je cumule plusieurs défauts avec mon passage à l'OM et chez le voisin. J'ai bien choisi mes couleurs lors de l'entretien. Le plus important est d'être à l'OL. Je veux aider au mieux ce club à remporter des trophées."

Le président Aulas

"Il vaut mieux avoir le président Aulas avec soi que contre soi. J'ai défendu mes couleurs par le passé aussi un peu par obligation, car je me sentais le seul à le faire. J'aurai moins besoin de le faire ici."