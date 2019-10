OL - Aulas se justifie pour Garcia et leur tumultueux passé commun

Ce lundi, Rudi Garcia a officiellement remplacé Sylvinho à la tête de l’OL. Un choix sur lequel Jean-Michel Aulas a tenu à s’expliquer.

"Je pense sincèrement que le coach Garcia a disjoncté. Ses nouvelles accusations publiques sur l’arbitrage en faveur de l’OL sont insupportables et inacceptables". Ces mots, ce sont ceux de Jean-Michel Aulas, écrits sur Twitter lors des derniers matchs de la saison 2017-2018, alors que son équipe et l’ étaient à la lutte pour une place en Ligue des Champions.

Une déclaration salée destinée à répondre à une autre tout aussi épicée de l’ex-entraîneur marseillais, officiellement nommé à l’OL ce lundi pour remplacer Sylvinho : "Les Lyonnais devraient bénir le fait qu’il n’y ait toujours pas l’assistance vidéo, sinon ils seraient quatrièmes et décrochés en championnat", assurait l’ancien coach de l’ et de , en conférence de presse.

Un choix tout de même surprenant

Et il ne s’agit que d’un extrait parmi tant d’autres, car les deux hommes se sont souvent opposés lorsque Garcia défendait les couleurs marseillaises (2016-2019). Et pour cette raison, rares sont les observateurs qui s’attendaient à voir le technicien tricolore prendre la succession de Sylvinho, licencié après un début de saison désastreux.

Mais JMA et son directeur sportif Juninho ont estimé que Garcia ferait mieux que ses concurrents, dont Laurent Blanc, un choix sur lequel le Brésilien s’est d’ailleurs exprimé. Mais celui qui était attendu, c’est évidement le président. Au micro de RMC Sport, celui-ci ne s’est pas défilé.

L'article continue ci-dessous

"On a fait un travail d’investigation extrêmement complet. On a reçu les quatre ou cinq candidats sélectionnés pendant plusieurs heures. On voulait un combattant, quelqu’un qui intervienne très rapidement pour gagner des matchs. Et on a choisi Garcia. Il pouvait venir vite et respecte complètement l’organisation interne", a expliqué Aulas à nos confrères.

Aulas : "Il défendait son institution et son club"

"Rudi vient clairement pour porter l’OL au plus haut niveau. Tant en championnat qu’en Ligue des Champions, on va lui donner les moyens de ses ambitions", a ajouté JMA, avant de revenir sur leur passé commun tumultueux.

"Je me dis que quelqu’un qui est capable, en tant qu’entraîneur, de guerroyer avec un président expérimenté, ça veut dire qu’il défend son institution et son club. Ça veut dire qu’il est conquérant, qu’il n’hésite pas à aller au feu. Et on a besoin de gens qui vont aller au feu à l’OL", a conclu le président lyonnais. Pour ceux qui se posent la question, l’OL se déplacera au Stade Vélodrome de Marseille le 10 novembre prochain. Ça promet !