OL, Reine-Adelaïde content de son adaptation

Nouveau chouchou du public lyonnais, le meneur de jeu français est content de sa progression mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Jeff Reine-Adélaïde est le nouveau chouchou du Parc OL. Recruté cet été à Angers, le jeune milieu offensif s'est vite mis les supporters dans la poche grâce à des très bonnes prestations et un état d'esprit irréprochable sur le terrain. Présent en conférence de presse, Jeff Reine-Adélaïde s'est exprimé sur ses sensations dans sa nouvelle équipe. Le milieu de terrain français est conscient de progresser et de monter en puissance, mais il estime qu'il a encore un long chemin à faire.

"J’ai commencé timidement mais ça va de mieux en mieux. J’avais besoin d’un temps d’adaptation. Il fallait que je progresse sur certains points. Je suis conscient de mes qualités, mais nous avons un groupe performant. La concurrence est saine. Il faut batailler avec soit même. Quand on est joueur, nous devons travailler, rester après les entrainements pour s’améliorer", a expliqué Jeff Reine-Adélaïde devant les médias.

"Le public m'a vite adopté"

"Pour être performant, il faut que je reste moi-même. Le public m’a très vite adopté et je les en remercie. Le poste de meneur de jeu est apprécié par tout le monde. J’ai été formé à ce poste. Le coach choisit où joue sur le terrain. En tant que relayeur il faut organiser le jeu, mais aussi défendre. Le poste de meneur permet de se porter plus vers l’avant", a ajouté le milieu de terrain formé à .

Jeff Reine-Adélaïde s'est confié sur sa relation avec Rudi Garcia : "Le coach me parle beaucoup. Cela me fait du bien. Il apporte des réponses à mes questions. Il fait en sorte que je m’améliore. On trouve, par exemple, que je me place mal sur le terrain. On essaye de rectifier cela. On travaille mes points forts et mes points faibles. Quand on est footballeur, c’est une remise en question perpétuelle. Si le coach m‘a sorti c’est qu’il avait ses raisons".

Enfin, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a évoqué le défi qui attend son équipe face à ce mardi soir et est confiant quant aux chances de réaliser un résultat positif : "On se sent capable de faire une série. On va tout faire pour. Lille est une grande équipe avec de bons joueurs. Il faudra être à la hauteur. Ce sera une journée importante. On ne doit pas pas regarder les autres équipes, mais plutôt être fixé sur nos objectifs".