OL-PSG : l'infirmerie déjà pleine, une hécatombe qui interroge

Quatre jours après avoir atomisé le Real Madrid (3-0), le PSG entend confirmer dimanche à Lyon. Mais Thomas Tuchel doit composer avec les blessures.

La saison vient de démarrer. Et le PSG doit déjà composer avec une flopée de joueurs blessés. Après Kylian Mbappé (reprise), Edinson Cavani, Colin Dagba, Thilo Kehrer et Julian Draxler, ce sont Mauro Icardi et Pablo Sarabia qui ont rejoint l'infirmerie après avoir participé à la victoire contre le (3-0), mercredi en Ligue des Champions. Le premier est touché aux adducteurs alors que le second a pris un coup en fin de match face aux Madrilènes. Deux blessures de plus dans le secteur offensif, qui ont incité Thomas Tuchel à convoquer pour la première fois le jeune Arnaud Kalimuendo (17 ans).

"C'est très exigeant de jouer un match à la maison contre le Real Madrid. C'est très exigeant physiquement et mentalement", rappelait l'entraîneur samedi en conférence de presse. Mercredi, il a reconnu avoir pris un risque en alignant Mauro Icardi et Presnel Kimpembe, les deux joueurs n'ayant pas démarré un match depuis un long moment : "Pour Mauro, on a pris beaucoup de risques en le faisant commencer. C'est autre chose de jouer et de commencer en , en plus contre le Real Madrid. Presko Kimpembe, même chose. Quatre mois sans match, on a pris des risques. Comme Kimpembe, il a travaillé dur pendant 10 à 12 semaines. Mais j'étais très honnête avant, je ne savais pas si Mauro était prêt. Je disais qu'il fallait peut-être essayer."

Du changement dans le secteur médical cet été

Thomas Tuchel avait finalement assez peu de solutions. Mais toutes ces blessures interviennent surtout à un moment où le secteur médical du PSG est grandement scruté. Durant l'intersaison, Christophe Baudot a pris les rênes en remplaçant Eric Rolland, qui était le docteur du club depuis 2007. Et malgré un changement d'homme, force est de constater que le PSG doit encore faire face à cet épineux problème, sans vraiment trouver d'explications.

"Parfois, on se dit que c'est peut-être le moment de reposer [certains joueurs, ndlr], mais ce n'est pas le moment parce qu'un autre joueur est blessé. C'est difficile d'arrêter ce cycle. Mais vous pouvez être sûr qu'on travaille chaque jour pour expliquer et éviter cela. Il y a beaucoup de grands clubs qui ont le même problème", confiait Thomas Tuchel à la veille d'affronter l'Olympique Lyonnais, en clôture de la 6e journée de , dimanche soir (21h). L'exigeance des matches tous les trois jours... Malgré tout, le PSG pourra compter sur le retour de Neymar, suspendu face au Real Madrid. Idrissa Gueye et Angel Di Maria, étincelants en Ligue des Champions, seront également en mesure de tenir leur place. Un groupe étoffé, mais déjà emputé d'éléments forts. Du déjà vu à Paris.